El Govern pide a ERC que desvincule los avances en autogobierno de la negociación de los presupuestos

Cómo reforzar los servicios públicos, las políticas de vivienda y la movilidad. De estos "retos" que tiene Catalunya por delante quiere el Govern de Salvador Illa hablar con ERC en el marco de la negociación de los presupuestos en la prórroga que ambas partes se han concedido para tratar de alcanzar un acuerdo. No obstante, lo único que han verbalizado los republicanos es que esperan una alternativa a la recaudación del IRPF que suponga avances en "soberanía". Ante esta discrepancia en el punto de partida, el Executiu ha pedido justo antes de retomar las conversaciones que no se vincule la asunción de nuevas competencias a las cuentas y que, en todo caso, se trabajen "en paralelo".

"El Govern también quiere avanzar en el autogobierno y en la asunción de competencias, pero no que se vincule el cumplimiento de estos acuerdos de investidura a la aprobación de los presupuestos, sino avanzar en paralelo", ha especificado la portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, tras la primera reunión que ha mantenido el Govern después de haber retirado del Parlament los presupuestos por no haber logrado por ahora un pacto con ERC.

Involucrar al Gobierno

Pero los republicanos no han dado señales de querer renunciar a sus planteamientos, sino todo lo contrario. La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha dicho que cualquier acuerdo presupuestario debe pasar por conceder "más soberanía" a Catalunya. Al partido de Junqueras le valdría con que se concretase la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat pero, si no puede ser, exige una alternativa "igual o mejor". Esto solo puede pasar porque se garanticen avances competenciales para la Generalitat, una negociación que supondría involucrar al Gobierno.

Y esto es justo lo que quiere evitar el Govern de Illa, especialmente antes de la contienda electoral fijada en Andalucía para el 17 de mayo pese a que, ante los focos, aseguran que esta convocatoria "no afecta" a la negociación presupuestaria en Catalunya, de la misma manera que sostienen que no debería impactar tampoco en la concreción de las modificaciones legislativas para implementar el modelo de financiación. "Agradecemos que la negociación se circunscriba a lo que podemos hacer desde Catalunya", ha subrayado Paneque, aunque ha reconocido que, por ahora, no tienen ninguna reivindicación concreta de los republicanos sobre partidas económicas, cosa que pone en evidencia las dificultades para crear el nuevo marco de negociación.

El Consell Executiu, reunido este martes / Rubén Moreno / Govern

El 31 de julio, la fecha límite

De hecho, en las últimas horas se ha producido también una polifonía sobre el calendario con el que se trabajará a partir de ahora. Si este lunes la consellera de Economia, Alícia Romero, esbozó que los presupuestos deberían registrarse de nuevo en el Parlament a finales de abril o principios de mayo para que se aprueben de forma definitiva antes del 24 de junio, Paneque ha remarcado que la fecha límite con la que se trabaja es la del periodo de sesiones, como reza el documento firmado con ERC, es decir, el 31 de julio.

"Nos hemos dado estas semanas para avanzar y concretar", ha defendido la consellera con la aspiración, defienden fuentes gubernamentales, de recolocar los términos de la negociación en los parámetros estrictamente económicos de la Generalitat. Para ello, y a sabiendas de que este camino puede hacerse muy largo, tratarán de poner el foco en la acción del Govern en materias clave al tiempo que las conversaciones por las cuentas traten de avanzar discretamente.

Un Govern con "buena salud"

Y es que, pese a que admiten que están en un escenario que no deseaban porque calculaban que a estas alturas ya podrían tener en vigor sus primeros presupuestos desde que recuperaron la Generalitat, consideran que la salud del Govern es "buena". Paneque ha reivindicado que, incluso en un escenario de prórroga de las cuentas de 2023, se está "avanzando" en materias tan importantes como la de vivienda. Para muestra, ha defendido, un botón: el Consell Executiu ha aprobado este martes un decreto pactado ya con ERC y los Comuns y que incluye algunas medidas en materia de urbanismo y vivienda que estaban incluidas en la ley de acompañamiento de las cuentas.

Así que el toma y daca por las cuentas continúa, pero sin que por ahora quede claro en qué términos a medida que el margen del Gobierno de Pedro Sánchez se va complicando con urnas de por medio. "Esperamos que ERC cumpla", resumen en el Govern dando por descontado que, si se han dado más tiempo, es porque Junqueras está dispuesto a acabar dando su 'sí' a las cuentas.