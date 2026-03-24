El Parlament estudiará si sanciona a un diputado de Vox por tachar a miembros de la CUP de "delincuentes"

La comisión del estatuto del diputado, el órgano encargado de velar por el cumplimiento del Código de Conducta del Parlament, tiene un nuevo caso en su cartera. La Mesa de la Cámara catalana ha acordado derivar una petición de la CUP en la que solicita sancionar a un diputado de Vox, Rafael Villafranca, por una supuesta vulneración de las normas de comportamiento tras afirmar en sede parlamentaria que los diputados anticapitalistas son "delincuentes".

En el escrito que la CUP ha hecho llegar a la Mesa para activar este procedimiento, al que ha accedido EL PERIÓDICO, la formación pide que se actúe contra el diputado de Vox por "insultar y mentir sobre cuatro miembros" de su grupo parlamentario. En concreto, solicita analizar las palabras pronunciadas por Villafranca en el pleno del pasado 19 de marzo: "He defendido a delincuentes como ustedes", dijo entonces el diputado de Vox, en referencia a su profesión como abogado, durante el debate de una moción de su grupo sobre "la promoción del islamismo" en las instituciones.

El portavoz del grupo parlamentario, Joan Garriga, ha respaldado a su diputado y ha reiterado que los anticapitalistas son "delincuentes" que han sido "condenados" por la justicia por su papel en el 1 de octubre, pese a que ninguno de los cuatro diputados de la CUP presentes en esta legislatura en el Parlament tiene antecedentes penales por estos hechos.

Se trata del primer caso que se deriva a este órgano en 2026, aunque no es el único de la legislatura. Actualmente hay cuatro expedientes abiertos en la comisión, que deberá decidir, cuando sea convocada, si la petición de la CUP cumple los requisitos para abrir una investigación al respecto y proceder a celebrar una audiencia con las partes y un informe posterior.

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Desde finales de octubre de 2025, este órgano tiene pendiente emitir un dictamen sobre estos cuatro expedientes ya en investigación. Las resoluciones que se elaboran en este espacio, formado por un representante de los grupos parlamentarios, son solo una recomendación a la Mesa sobre posibles sanciones, aunque la decisión final corresponde al órgano rector del Parlament.