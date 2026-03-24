Llega por primera vez a la ONU una demanda por torturas durante el franquismo en la comisaría de Via Laietana

La entidad de derechos humanos Irídia ha presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU la primera demanda por torturas del franquismo tras la aprobación, en 2022, de la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de investigar crímenes contra la humanidad durante la dictadura y reconoce expresamente que estos no prescriben ni pueden ser amnistiados. Es el caso de los hermanos gemelos Maribel y Josep (Pepus) Ferrándiz, quienes fueron detenidos el 23 de abril de 1971, cuando apenas tenían 17 años, y pasaron 32 días encerrados en la comisaría de Via Laietana de Barcelona. El colectivo ha dado este paso ante "los reiterados obstáculos judiciales en el Estado español". Los dos estuvieron totalmente incomunicados y fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas únicamente por razón de su militancia política en ambos casos y, en el caso de la mujer, también por motivos de género.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona rechazó en noviembre de 2023 la querella interpuesta por Irídia en nombre de los hermanos Ferrándiz, sin practicar, según esta entidad, ninguna diligencia de investigación y alegando "la prescripción del delito, el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977". Posteriormente, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó la decisión y, finalmente, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo.

En el escrito remitido al comité de la ONU se denuncia la vulneración de varios artículos de la Convención contra la Tortura, "por no haberse garantizado una investigación efectiva ante denuncias de tortura, ni el derecho a un recurso y a una reparación efectiva". El texto subraya que la negativa de los tribunales españoles a investigar supone un incumplimiento flagrante de las obligaciones internacionales del Estado, según Irídia.

La carta y las firmas

Los hermanos Ferrándiz han recibido varios reconocimientos oficiales como defensores de los valores democráticos, pero nunca han obtenido ni verdad, ni justicia, ni reparación efectiva. Junto con la comunicación al Comité, Irídia adjunta la carta firmada por más de 100 personas supervivientes de tortura franquista que continúan vivas y reclaman justicia. También se aportan las firmas de 6.841 personas y 181 entidades que han apoyado la campaña “Nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora”.

Esta campaña se inició con la interposición de la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de Carles Vallejo por la misma impunidad de las torturas franquistas en la comisaría de Via Laietana. Los magistrados europeos, sin embargo, desestimaron su demanda sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, precisa Irídia. La entidad de derechos humanos subraya que, ante el "cierre de la puerta del Tribunal Europeo a las víctimas del franquismo, un golpe más", la demanda de los hermanos Ferrándiz se interpone ahora ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Laura Medina, abogada de los demandantes, asegura que "ambos casos son un ejemplo del patrón de impunidad español que afecta a los crímenes del franquismo", y recalca que "las querellas se presentaron después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que constituyó un nuevo marco legal que implicaba una expectativa legítima de justicia para las víctimas, después de años de impunidad". Aun así, incide, "esta expectativa, en el caso de Carles y de los hermanos Ferrándiz, topó con los obstáculos judiciales de siempre, vulnerándose así el deber del Estado español de investigar las torturas como crímenes de lesa humanidad y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, tal como establece el derecho internacional de los derechos humanos".