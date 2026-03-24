Lluís Llach se vuelve a presentar a las elecciones de la ANC

Lluís Llach quiere repetir como presidente de la ANC. El aún líder de la entidad ha formalizado su candidatura como miembro del secretariado en las elecciones internas que se celebraran entre el 14 y el 18 de abril. Será entonces cuando se elegirán los 77 secretarios nacionales que, posteriormente, tendrán que elegir entre ellos quién será el presidente. Llach no ha hecho público que quiera repetir en el cargo, pero se da por hecho que así será.

También se ha presentado a las elecciones, según ha podido saber EL PERIÓDICO, antiguos miembros de la entidad que hasta ahora no podían hacerlo como Pere Pugès o Jordi Manyà. El cambio de estatutos que se realizó el año pasado permite que vuelvan a formar parte de la cúpula de la organización independentista. Asimismo, busca entrar a la dirección el exsecretari d'Indústria de la Generalitat durante el segundo tripartito, Antoni Soy. En el ámbito territorial destacan nombres como el exdiputado de ERC Miquel Mayol, o el exdelegado del Govern en París Miquel Vila.

Según consta en el aplicativo de las elecciones, al que solo pueden acceder los socios, no todas las plazas quedarán cubiertas. De las territoriales, han quedado vacantes áreas como Tarragona, el Alt Pirineu, la Catalunya Nord, el Hospitalet, y Terres de l'Ebre, así como dos plazas del bloque joven.

La recuperación de históricos

Pugès o Manyà, entre otros, pueden optar a ser miembro de la dirección porque se flexibilizó la limitación de mandatos existente. Hasta junio del año pasado, solo se podía ser secretario nacional durante dos mandatos, que se equiparan a cuatro años. Con el cambio avalado por un 73% de la militancia, ahora tampoco se permite concurrir a un tercer proceso electoral consecutivo, pero sí volver a participar transcurridos dos mandatos sin cargos, eso es, cuatro años después del fin del último mandato.

La modificación de estatutos también reforzó la prohibición de que la ANC impulse o promueva una nueva opción electoral, después de la disputa interna generada por la propuesta de la 'lista cívica' que defendió la expresidenta Dolor Feliu y que finalmente fue rechazada por la mínima en una consulta a los socios.

En los últimos años, la ANC ha vivido tensiones internas. Hace tres años, se estuvo al borde de la ruptura, cuando hasta 13 secretarios nacionales dimitieron en bloque a raíz justamente de la propuesta de la cúpula del momento de impulsar una nueva opción electoral independentista. Y un año más tarde, en 2024, se vivió otra situación límite: la división bloqueó durante días la designación justamente de Llach, uno de los principales detractores de esta 'lista cívica', como presidente de la entidad.

En esta ocasión no debería repetirse el bloqueo, ya que el cambio de estatutos del pasado mes de junio también incluyó reducir la obligación de contar con una mayoría cualificada para la elección de cargos orgánicos como el de presidente, que ahora requiere de dos tercios. La propuesta es añadir una tercera votación, en caso de no lograr esta mayoría en los dos intentos anteriores, en la que solo se necesite alcanzar la mayoría absoluta.

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Las elecciones de la ANC siempre están envueltas de secretismo y los candidatos no pueden hacer público si quieren o no liderar la entidad, ya que ello podría ser identificado como campaña encubierta. A estas alturas, se desconoce si Llach tendrá oposición para seguir en el cargo dos años más.