El Govern aumentará la densidad de viviendas en 69 áreas urbanísticas que están por desarrollar

El Govern priorizará 69 "áreas prioritarias" no desarrolladas en las que se podrá aumentar la densidad de población y, por lo tanto, construir más pisos en una misma zona dentro del plan para construir 214.000 viviendas tanto protegidas como de mercado libre. La consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha concretado que se trata de solares en los que se pueden construir más de mil viviendas y que la mayoría de ellas están ubicadas en el área metropolitana y, en concreto, en la segunda y tercera corona.

La consellera ha hecho este anuncio después de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defendiera en una entrevista en EL PERIÓDICO que había que cambiar el paradigma urbanístico de Catalunya y "densificar tanto" como fuera posible. Ante el revuelo que su apuesta ha generado en los partidos de la oposición, Paneque ha precisado que no se romperá la "equidad territorial" y que no se modificará la densidad de los planes urbanísticos en los que ya se está construyendo, ya que eso supondría alargar los procesos de construcción. En cambio, sí que considera que puede aumentarse la densidad en los planes que están por impulsar, además de modificar la ley de urbanismo para "agilizar" trámites que permitan acortar los tiempos para poder edificar.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, este martes en rueda de prensa / ACN

Los recelos de la oposición

El planteamiento de una mayor densificación ha generado un inusual consenso entre el resto de grupos parlamentarios, tanto entre sus socios de investidura como en la oposición, que han recibido la propuesta con recelo al considerar que no es la mejor solución a la crisis habitacional. Este martes, los Comuns han pedido a Illa que reoriente su política de vivienda para situar en el centro del debate la lucha contra la especulación, el fraude en los precios, la rehabilitación de edificios en mal estado y la movilización de pisos vacíos como alternativas a la construcción, como medidas prioritarias en el actual contexto de crisis.

"Ya hay zonas muy densificadas y, en algunos casos, no tiene sentido seguir haciéndolo; si aumentamos la densidad, hay que garantizar que los servicios públicos estén preparados para acoger a más gente", ha señalado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, un argumento al que también se han sumado en las últimas horas PP, Junts y ERC, que piden corregir los "desequilibrios territoriales" y garantizar los equipamientos públicos antes que seguir poniendo techo en zonas muy pobladas.

Albiach ha reclamado al Govern no "ir con la brocha gorda" en materia de vivienda y analizar a quién se dirige la nueva construcción y, sobre todo, en qué condiciones. "La vivienda debe ser pública y a precio asequible. No se puede pensar solo en viviendas de lujo, como ha pasado hasta ahora", ha añadido Albiach. Tanto los posconvergentes como los republicanos y los populares han pedido una "planificación más integral" del urbanismo en Catalunya que permita descongestionar zonas como el área metropolitana. Por su parte, Vox se ha desmarcado de este argumento y ha vuelto a señalar la inmigración como el principal causante de la crisis de acceso a la vivienda.

Pendientes de la compra especulativa

Uno de los asuntos que el Govern tiene también entre manos es la limitación de la compra especulativa de vivienda, que pactó con los Comuns para que entre en vigor antes del verano. Paneque ha argumentado este martes que el asunto está ahora en manos de la Mesa del Parlament, que es quien debe tramitar la proposición de los Comuns para modificar la ley de urbanismo y decidir si se hace por la vía de urgencia. El objetivo, ha insistido, es que en esta medida se impliquen también ERC y la CUP, como ha sucedido en otras regulaciones en materia de vivienda como la de los alquileres de temporada.