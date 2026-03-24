La salida de Montero del Gobierno y las elecciones andaluzas impactan en la negociación de presupuestos en Catalunya

La onda expansiva de la convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo tiene un impacto a muchos niveles, también en la política catalana. La fecha elegida tiene una repercusión directa en la negociación de los presupuestos de la Generalitat entre el Govern y ERC. Por un lado, complica las cosas, ya que difícilmente los socialistas se arriesgarán a conceder a ERC nuevos avances competenciales en plena precampaña y campaña electoral andaluza. Por el otro lado, la salida de María Jesús Montero del Gobierno para ser candidata del PSOE andaluz da un margen para el acercamiento entre socialistas y ERC sobre la cesión del IRPF. Las elecciones andaluzas son para Catalunya, a la vez, un riesgo y una oportunidad.

En el terreno del riesgo, la fecha del 17 de mayo es poco conveniente para los negociadores de los presupuestos catalanes. ERC pide, a cambio de apoyar las cuentas de Illa, que el Gobierno conceda a la Generalitat "nuevos espacios de soberanía", es decir, nuevas conquistas competenciales para Catalunya. Es complicado pensar que el presidente Sánchez acceda a dar algún nuevo avance competencial antes de las elecciones en Andalucía, ya que complicaría las aspiraciones de Montero. En consecuencia, los comicios en Andalucía dificultan que en Catalunya pueda haber un pacto presupuestario antes de que los andaluces hayan pasado por las urnas.

En la comunidad catalana se tarda en tramitar unos presupuestos entre 40 y 50 días. Es el proceso que va desde que se aprueban en el Consell Executiu y se llevan al Parlament para superar todos los trámites hasta la votación final. Si es imposible llegar a un acuerdo de presupuestos antes del 17 de mayo, esto condena las cuentas catalanas a no poder ser aprobadas hasta como mínimo el mes de julio. El último día posible es el 31, cuando termina el periodo de sesiones. Luego el Parlament está cerrado hasta el mes de septiembre.

El PSOE no es partidario de abrir ningún melón en Catalunya antes de las andaluzas

Al PSOE le espera una campaña muy complicada en Andalucía y cualquier interferencia de la negociación con Esquerra Republicana puede tener efectos letales para él. Las encuestas que tienen en Moncloa y en Ferraz sobre la mesa son muy malas, aunque aseguran que la movilización del último mes por el 'No a la guerra' está animando a sus bases en la comunidad andaluza. Por eso, los socialistas son partidarios de no abrir ningún melón, ni ninguna negociación sobre una "cesión de soberanía", como lo califica ERC, antes del 17 de mayo. Para no dar más bazas al PP y a Vox de las que ya tienen.

¿El desbloqueo del IRPF?

Sin embargo, las elecciones andaluzas también pueden ser una oportunidad para impulsar la legislatura en Catalunya. Las relaciones entre el Govern y ERC están tocadas porque la Generalitat no ha conseguido avances en la recaudación del IRPF, pese a que fue un compromiso que Illa adquirió con los republicanos en su investidura. Uno de los grandes obstáculos que explica la falta de avances ha sido que la ministra Montero se oponía rotundamente a ceder la gestión de este impuesto. Su salida del Gobierno para ser candidata abre una puerta a cambiar las cosas.

ERC considera que hay perfiles en el Gobierno, como el del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o el secretario de Estado de Hacienda, Javier Gascón, mucho más permeables a este asunto. Los republicanos suelen recordar que el ministro dijo en septiembre del año pasado en una visita a Catalunya que era "perfectamente plausible" e incluso "más eficiente" que las agencias tributarias autonómicas recauden del IRPF siempre que haya una "buena coordinación" entre administraciones públicas. Esto es mucho más de lo que ha llegado a decir nunca la ministra Montero.

El ministro Carlos Cuerpo y el presidente Pedro Sánchez este martes en el Congreso / Eduardo Parra / Europa Press

El partido de Junqueras no ha escondido este martes que ve la marcha de Montero como un potencial aliado en sus pretensiones con el IRPF. La portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella, ha dicho que ahora se verá si la ministra era "una razón de peso para que no se moviera absolutamente nada" en relación a este asunto o simplemente era una "excusa fácil para cargarle el muerto a alguien". Los republicanos, en definitiva, instan a los socialistas a mover ficha en asunto aprovechando su marcha. En cualquier caso, la decisión definitiva depende de Sánchez y el presidente no dará el visto bueno para negociar cambios en el IRPF antes de las elecciones andaluzas. Como mucho, los socialistas se abren a avanzar en un calendario que permita a ERC vender algo a sus bases, pero siempre después de las elecciones andaluzas.

El Govern minimiza el impacto

Mientras tanto, el Govern rechaza que las elecciones andaluzas puedan tener un impacto en la negociación de los presupuestos catalanes. "Ni hace más fácil ni más larga ninguna negociación", ha defendido la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha dado por descontado que la prórroga que se han concedido con ERC se centrará en cuestiones que dependan solo de la Generalitat.

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La consellera también ha asegurado que la inminente salida de Montero del Gobierno "no tiene que afectar" al calendario previsto para impulsar el modelo de financiación, pese a que ha reconocido que no hay fecha prevista para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que deberían concretarse las modificaciones legislativas para implementarla. En todo caso, ha aprovechado la ocasión para ensalzar la figura de la ministra de Hacienda: "No ha entorpecido ningún acuerdo, no podemos hacer más que agradecerle el trabajo hecho hasta ahora".