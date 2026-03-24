Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega se disputarán la secretaría general del PSOE de Extremadura el 11 de abril

Nuevo duelo Cáceres-Badajoz en el PSOE de Extremadura. Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega medirán sus fuerzas en las primarias socialistas del 11 de abril, que elegirán al nuevo secretario general tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Ambas candidaturas han superado el filtro de avales exigido para concurrir al proceso y han sido proclamadas de forma provisional por la Comisión Regional de Ética.

De no presentarse recursos, quedarán definitivamente ratificadas el próximo jueves 26 de marzo. Tanto Sánchez Cotrina como Vega han cumplido con el requisito de reunir entre el 12% y el 15% del censo —entre 1.124 y 1.405 apoyos—, superando así el primer corte del proceso interno. Queda fuera de la carrera Ramón Díaz Farias, que en el registro de los avales ya había reconocido que estaba "al límite" para conseguir el mínimo exigido. Confiaba en alcanzarlo con el recuento de las firmas telemáticas, pero no ha sido posible.

Ramón Diaz Farias se queda fuera de la carrera por las primarias del PSOE tras no lograr el mínimo de avales necesario. / EFE

"No me arrepiento de nada. He recorrido esta tierra pueblo a pueblo. He hablado con la gente de verdad. Y lo que he escuchado me ha confirmado que este partido necesita cambiar. Ese mensaje ha calado. Y va a seguir calando. Ahora toca apoyar al PSOE de Extremadura, trabajar desde donde estemos y seguir siendo socialistas como vivimos y como pensamos. Gracias por haberme dado la oportunidad de intentarlo", ha escrito Farias en redes sociales tras conocer los resultados.

Componente territorial

El resultado de esta primera fase consolida un escenario de confrontación directa entre dos proyectos con fuerte componente territorial, en un partido que arrastra desde hace años desequilibrios y luchas internas entre las provincias de Cáceres y Badajoz. No obstante, de cara a esta nueva pugna Sánchez Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, habría logrado cosechar apoyos relevantes en la estructura provincial pacense tras integrar al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y en las últimas horas, también a Blanca Martín, que contaba con el apoyo de la agrupación de Mérida.

La expresidenta de la Asamblea, del círculo más cercano al expresidente Guillermo Fernández Vara, había sido identificada como la candidata 'de consenso' y con voz de mujer que buscaba Ferraz y no en vano, el alcalde de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, referente institucional del PSOE de Extremadura y uno de los principales apoyos de Miguel Ángel Gallardo en su etapa como secretario general, se había posicionado públicamente a su favor.

Tras la integración con Sánchez Cotrina, el propio Rodríguez Osuna ha evitado este martes valorar el proceso en profundidad y, a preguntas de los medios, se ha limitado a señalar que "cualquier cosa que sea buena para el PSOE va a ser buena para la sociedad extremeña". En esa línea, ha confiado en que el diálogo entre las candidaturas permita alcanzar "buenos acuerdos".

Blanca Martín da un paso atrás e intrega su candidatura para liderar el PSOE en la de Sánchez Cotrina. / El Periódico

Campaña de información

A partir de ahora, desde mañana miércoles 25 de marzo y hasta el próximo 10 de abril se desarrollará la campaña de información, en la que los dos candidatos recorrerán las sedes y agrupaciones locales para dar a conocer su proyecto. Según informa el Comité Organizador, las primarias se celebrarán el 11 de abril, con un total de 9.366 militantes llamados a las urnas. De ellos, un 62% pertenece a la provincia de Badajoz y un 37% a la de Cáceres. Ese día abrirán en Extremadura un total de 196 centros de votación.

El proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional, en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del partido y se proclamará al secretario general en sustitución de Gallardo, el próximo 25 de abril en Mérida.

Lista de consenso

Más allá de la aritmética de los avales, hasta la propia celebración de las primarias el 11 de abril existe margen para explorar una candidatura única, una opción que la gestora ha alentado desde el inicio para evitar unas terceras primarias en tres años, pero que ya parece prácticamente descartada: tras haber superado el máximo de apoyos exigido, ninguno de los dos aspirantes está dispuesto a dar un paso atrás.

El presidente de la gestora, José Luis Quintana, ha reiterado este martes su su preferencia por una candidatura única, aunque ha asumido que el proceso de primarias seguirá su curso. "Era mi deseo porque entendía que era lo mejor para el partido, pero la normativa está por encima", ha señalado, subrayando el carácter "absolutamente democrático" de la organización.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en Badajoz. / Andrés Rodríguez

Pese a ello, Quintana se ha mostrado "bastante satisfecho" con el desarrollo de las conversaciones entre los aspirantes, que ha calificado de "muy cordiales", y ha destacado la "buena relación" existente entre ellos, que le genera "confianza para el futuro". En esta línea, ha confiado en que el diálogo continúe durante las próximas semanas y permita avanzar hacia algún tipo de entendimiento: "Quienes tenéis que hablar sois vosotros, y han hablado y están hablando y van a seguir hablando", ha dicho.

Primeras tensiones

Pero lo cierto es que la batalla por los avales ha dejado ya entrever las primeras tensiones entre las candidaturas. En ese contexto se enmarcan las palabras de Soraya Vega, que en el registro de sus apoyos ha advertido que este proceso "no va de estrategias diseñadas entre tres o cuatro", en una referencia velada a los movimientos internos de las últimas horas.

Soraya Vega registra sus avales para concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura. / El Periódico

También Ramón Díaz Farias había llamado la atención en sus redes sociales sobre "estos vaivenes estratégicos" que "incomodan a la militancia". Igualmente, había criticado la acumulación de avales por parte de algunas candidaturas una vez alcanzado el mínimo exigido. "Hay candidatos que ya alcanzaron el mínimo y siguen recogiendo apoyos, no para llegar, sino para que otros no lo hagan", señalaba tras recordar que el máximo permitido es del 15% y que los avales que superan ese límite "no cuentan".

Ahora, tras quedar fuera de la carrera, queda por ver si el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva del Fresno opta por integrarse en alguna de las dos candidaturas que siguen en liza o mantiene una posición al margen en esta nueva fase de las primarias.

Dos candidatos

La exportavoz y diputada autonómica Soraya Vega ha defendido su candidatura como un "proyecto valiente" que "no ha cambiado de opinión ni va a cambiar según cambie el viento". Vega ha marcado perfil propio frente a Cotrina y se ha querido desmarcar del aparato socialista apelando a su trabajo de "militante de base". "Compito frente a un secretario provincial", ha señalado. Pese a mostrarse abierta al diálogo, Vega ha sido tajante sobre su continuidad en el proceso: "El día 11 va a haber una papeleta con mi nombre", ha asegurado.

El equipo de Álvaro Sánchez Cotrina ha confirmado también el registro del máximo de avales permitido, destacando el respaldo recibido por una candidatura que, aseguran, ha ido creciendo "desde abajo" y sumando apoyos en las últimas semanas, incluida la integración de Andrade y Martín.

Registro de los avales de Álvaro Sánchez Cotrina. / Candidatura de Álvaro Sánchez Cotrina.

Han subrayado el carácter participativo del proceso y han reiterado su voluntad de seguir tendiendo puentes con el resto de candidaturas, aunque sin ver imprescindible una lista única. "Es posible, pero no obligatorio", han señalado, insistiendo en que deben ser los militantes quienes tengan la última palabra en las urnas.

Posteriormente, en un acto con militantes en Villafranca de los Barros, el propio Cotrina ha defendido que su candidatura está orientada a la integración interna y al reencuentro del partido. "Quiero que los compañeros y compañeras me ayuden, me acompañen y seamos capaces de hacer un proyecto de unidad que represente a todas las sensibilidades", ha señalado tras insistir en que en el PSOE de Extremadura "no sobra nadie".

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El dirigente socialista ha apelado a una campaña "sin fricciones" y basada en el respeto entre candidaturas, con el objetivo de "volver a ilusionar y volver a quererse para volver a ganar", situando en el horizonte las elecciones de 2027 y la necesidad de reforzar al PSOE como alternativa frente a la derecha.