Collboni en Bruselas: “Barcelona ha vuelto a Europa”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido el papel de las ciudades en la construcción europea durante un evento en Bruselas, en el que ha presentado la visión de su gobierno para la Unión Europea: "Europa es esperanza y también responsabilidad. Asumimos nuestra responsabilidad", ha dicho el regidor al anunciar la apertura de una oficina en la capital belga, "Barcelona ha vuelto a Bruselas", ha dicho, "Barcelona ha vuelto a Europa".

"Las ciudades europeas pueden y han de jugar un papel importante en la defensa de los valores de la Unión y en la construcción de la Europa del futuro", ha dicho Collboni en una sala de conferencias completamente llena, en pleno corazón del barrio europeo. El alcalde ha defendido una Barcelona poderosa, que lo es todavía más cuando une fuerzas con París, Roma, Berlín o Varsovia, destacando la importancia de la cooperación entre gobiernos locales.

"Las ciudades somos el kilómetro cero de las políticas europeas, climáticas, de vivienda, de cohesión social…", ha dicho Collboni. “Conocemos de primera mano las necesidades de los ciudadanos y podemos ser agentes clave en la construcción y en el refuerzo del proyecto europeo en los próximos años”, ha insistido el alcalde.

"No solo hay que responder a los retos más allá de nuestras fronteras, sino también dentro de nuestras fronteras", ha dicho Collboni. Durante su intervención, Collboni ha defendido el "derecho a quedarse". Es decir, que todos los ciudadanos puedan permitirse trabajar y vivir en su ciudad de origen. Lo ha hecho, a conciencia, en una ciudad llena de personas en busca de una oportunidad lejos de casa, gracias a la libertad de movimiento que facilita la propia construcción europea.

Pero el alcalde también ha tenido unas palabras para sus colegas más allá de las fronteras comunitarias. Ha defendido al alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, perseguido por la organización del orgullo, y a Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, "injustamente detenido" en Turquía. También ha mostrado su apoyo a las ciudades palestinas, asediadas por Israel, y las ucranianas, bajo los bombardeos rusos. Unas palabras que han arrancado los aplausos del público.

La burbuja acoge a Barcelona

Collboni ha presentado su plan con un discurso en el que ha usado el catalán, el castellano y el inglés durante una conferencia en el impresionante museo del automóvil en Bruselas, en pleno parque del Cincuentenario. Un evento en el que ha intervenido Kata Tutto, presidenta del Comité de las Regiones, un órgano consultivo de representación de los gobiernos locales y regionales del bloque.

"Queremos pragmatismo pero también visionarios", ha dicho Tutto, destacando la labor de Collboni. La presidenta del Comité de las Regiones ha puesto en valor el compromiso de Barcelona con el proyecto europeo y la importancia del plan, no como un marco institucional sino como "un proyecto político compartido".

Al evento han asistido, entre otros, el representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, y el embajador de España en Bélgica, José María Rodríguez Coso, o el alcalde de Bruselas, Philippe Close. También estaba el concejal de Junts, Jordi Martí, porque, según ha destacado el alcalde, no es un evento de gobierno sino de la ciudad.

Entre el público había además un nutrido grupo de eurodiputados de la delegación socialista, encabezada por la líder del grupo, Iratxe García Pérez, o el también español, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López. Además, había otros miembros de la Eurocámara de otras delegaciones, como el luxemburgués Marc Angel.

Una oficina para un plan europeo

Ese "compromiso europeísta", ha explicado el alcalde, se traduce en la práctica en la apertura de una oficina de representación permanente de Barcelona ante la UE y la presentación de ese plan para Europa. Un plan que consiste "en mantener y sostener en el tiempo la capacidad de influencia de Barcelona y de las ciudades europeas en la definición de las prioridades políticas de la Comisión en los próximos años", ha dicho Collboni.

Noticias relacionadas

Barcelona busca resultados tangibles en un momento clave. En los próximos meses se negociará el próximo presupuesto plurianual de la UE. Collboni ha reconocido que uno de los objetivos de la nueva oficina es "conseguir fondos", sea para vivienda, la lucha contra el cambio climático o políticas sociales. Para conseguir cosas, ha reconocido el alcalde, hay que estar en Bruselas.