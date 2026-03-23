Yolanda Díaz anima a los inquilinos a acogerse a la prórroga de alquiler antes de que decaiga el decreto: "En 30 días salvaremos a muchos seres humanos"

Yolanda Díaz asume que el decreto de vivienda que contiene la prórroga de los contratos de alquiler decaerá en la votación en el Congreso ante el rechazo de PP, Vox y Junts, pero recuerda que el decreto "ya está en vigor" y anima a los inquilinos a pedir la prórroga antes de que decaiga, anticipando que el Gobierno llevará la votación al "último día" que esté en vigor. "Durante 30 días -el tiempo que los decretos están en vigor antes de que decaigan- habremos salvado a muchos seres humanos", se felicitó.

"Le pido a la ciudadanía que esté en estas condiciones que inste a la prórroga, esto es lo importante", defendió en una entrevista en RNE. "Que después las tres derechas lo quieren tumbar, que lo tumben, pero pagarán un precio", continuó. La dirigente de Sumar defiende así que la prórroga de contratos de alquiler está en vigor en plenas condiciones hasta que lo tumben en el Congreso: "Durante 30 días -el tiempo que los decretos están en vigor antes de que decaigan- habremos salvado a muchos seres humanos", se felicitó.

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