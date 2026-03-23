Los Comuns llaman a defender en la calle el decreto de vivienda con una "gran movilización"

Los Comuns llaman a presionar desde la calle para que el decreto sobre vivienda que prorroga los contratos de alquiler no decaiga cuando sea votado dentro de unos 25 días en el Congreso. El portavoz de la formación y diputado en Madrid, Gerardo Pisarello, ha reclamado que se convoque una "gran movilización" que apuntale las medidas que fueron aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros después de que Sumar librara un pulso con el PSOE para que fueran incluidas.

"Los derechos hay que conquistarlos. Necesitamos una movilización que permita consolidar lo que ya está incorporado en el BOE", ha advertido el dirigente, que ha subrayado que, en todo caso, el decreto está en vigor y que, por lo tanto, ya puede aplicarse para que se alarguen dos años más los contratos del alquiler. Quedan por delante más de tres semanas para su convalidación en el Congreso, por lo que los Comuns piden que se aproveche este tiempo para ejecutarlo antes de que corra el riesgo de ser tumbado al tiempo que apurarán plazos para tratar de amarrar la mayoría suficiente para que se mantenga.

Presión a Junts

Y es que, para su continuidad, precisa de los votos de partidos como Junts, que hasta ahora se ha opuesto a las medidas propuestas en materia de vivienda con el argumento de que perjudican a los pequeños propietarios. Pisarello ha remarcado que están en juego medio millón de contratos, 150.000 de ellos en Catalunya, de familias que, algunas de ellas, "quizás son votantes de Junts", por lo que ha defendido que no se trata de una medida "partidista". Es por ello que ha reclamado a los posconvergentes "responsabilidad por razones humanitarias" y tendido la mano para negociar "compensaciones" a los pequeños propietarios porque el objetivo, ha insistido, es "impedir la especulación" de los grandes tenedores y fondos de inversión.

Pero más allá de la negociación en el ámbito político, Pisarello ha insistido en la necesidad de que las entidades sociales y sindicatos se manifiesten al nivel que lo han hecho los maestros en Catalunya para ejercer presión. "Hacemos un llamamiento nacional. Si ha pasado en materia educativa, que pase en materia de vivienda ante la gran ola especulativa brutal que se puede producir a raíz de la guerra en Irán", ha insistido.

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Precisamente, los Comuns han recordado que en el suplemento de crédito que se ha aprobado en Catalunya para trampear la situación sin presupuestos ya se incluyen medidas como el incremento de las ayudas a los alquileres. Sí que han esquivado precisar que reabrir la negociación con los maestros, cuyos sindicatos mayoritarios continúan en pie de guerra ante el Govern, vaya a ser una condición para aprobar las cuentas ahora que se han dado más tiempo para tratar de amarrar el 'sí' de ERC.