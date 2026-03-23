Sumar reivindica su influencia en el Gobierno y sitúa la vivienda como el eje de las próximas generales

Sumar reivindica su influencia en el Gobierno y presume de torcer el brazo al PSOE en materia internacional, de defensa o de vivienda. El socio minoritario del Gobierno ha celebrado este lunes una cumbre de alto nivel con ministros, líderes políticos y diputados donde ha sacado pecho del episodio del viernes, cuando los cinco ministros de Sumar rechazaron acudir al Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el paquete de medidas frente a la guerra de Irán hasta que no se incluyeran la prórroga de contratos de alquiler y la prohibición de desahucios. El desenlace fue la aprobación de estas medidas en un decreto separado del escudo social.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido la presencia de Sumar en el Consejo de Ministros, asegurando que el PSOE no hubiera llevado a cabo ciertas medidas si no fuera por la presión de su socio minoritario. "¿Habría salario mínimo en España sin Sumar en el gobierno? ¿Habría reforma laboral? ¿Habría la ley de vivienda sin este espacio político en el Gobierno?", se ha preguntado, obviando que la ley de vivienda salió adelante en la anterior legislatura, con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, donde también estaba la propia Díaz.

Asimismo, abordó las medidas aún por aprobar, citando expresamente la prestación universal por hijo a cargo, "una medida que está ganada en la calle": "¿Creéis que esto el PSOE lo iba a defender?", se preguntó. "¿Creéis que la medida de Mónica García del Ministerio de Sanidad de universalizar las gafas y y lentillas a nuestra infancia con carácter universal se llevaría adelante sin nosotros en el gobierno?", continuó la también ministra de Trabajo.

Además, aprovechó para presumir del decreto en materia de vivienda, llamando a movilizar a sindicatos y partidos para lograr su convalidación, pero recordando de nuevo que "ya está en vigor", tras el llamamiento hecho a los inquilinos a que soliciten la prórroga antes de que decaiga. "Lo que hemos hecho desde el Gobierno de España en nombre de Sumar es colocar en el centro del debate un derecho fundamental que se llama vivienda", defendió.

La vivienda centró todas las intervenciones, y Díaz llegó a situarla como el eje del próximo ciclo electoral, avanzando que será "el debate de las próximas elecciones". "Aquí es donde se resuelven las próximas elecciones", determinó, planteando el debate sobre la vivienda como derecho fundamental o como bien de inversión.

Reconoció además las diferencias con el PSOE en esta materia, asegurando que "llevamos muchos meses debatiendo con el Partido Socialista", y recordando que presentaron en octubre un decreto sobre vivienda con sus principales propuestas. "Coincidimos con el Partido Socialista en el diagnóstico. No coincidimos en la salida", defendió, asegurando que el inmovilismo del PSOE sobre vivienda responde a los "intereses electorales progresistas" y rechazando esta tesis: "Es el principal problema para los votantes de Sumar, del PSOE, del PP, de Esquerra Republicana, del BNG, de todas las formaciones políticas. No va por parroquias esto, es el problema de España".

En este mismo sentido se expresó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. "Quiero reivindicar nuestro papel allí -en el Gobierno-", señaló en su intervención. "No hubiera habido reconocimiento del estado de Palestina si nosotros no hubiéramos peleado por ese reconocimiento", aseguró. "Está en el acuerdo de gobierno porque lo metimos nosotros".

El dirigente también destacó su influencia en materia de defensa, sobre las limitaciones de Pedro Sánchez a la subida del gasto en defensa exigido por la OTAN: "No hubiera habido plante ante las exigencias militaristas de Donald Trump si no fuera también por la posición firme de nuestro de nuestro espacio político", presumió.

En cambio, criticó que "el Partido Socialista, cuando en cambio se trata de atacar determinados intereses económicos en nuestro país, flaquea constantemente", asegurando que en Sumar "no nos va a temblar el pulso" en cuestión de vivienda. En este punto, defendió el decreto sobre vivienda aprobado el pasado viernes como "un gran éxito de este espacio político". En este punto, ha pasado a dirigirse directamente a Junts, que ha mostrado su rechazo a la norma, asegurando que con sus posiciones "no sirven a los intereses de los catalanes".

La ministra de Sanidad, Mónica García, comenzó alabando la labor del titular de Derechos Sociales y su "obstinación" para sacar adelante las medidas sobre vivienda. "Gracias a ti y el empuje de los grupos parlamentarios, hemos puesto la vivienda en el centro", señaló. La líder de Más Madrid situó este asunto entre "las grandes preocupaciones" de los españoles y justificó el episodio del viernes, que calificó como un "torniquete" ante el problema.

"Por eso hicimos ese plantón, de decir 'ya no más'", comenzó. "Tenemos que hacer un torniquete a este motivo de sangría de los salarios de las familias, y ese torniquete se llama prórroga de contratos", advirtió, antes de avanzar que "nos vamos a dejar la piel en este mes" para lograr la convalidación del decreto en el Congreso.

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El líder de IU, Antonio Maíllo, reprochó al presidente de Gobierno su escaso interés por el decreto de vivienda: "Pedro Sánchez dedicó un minuto al decreto de vivienda, nosotros le vamos a dedicar un mes", advirtió. El dirigente llamó a la movilización y avanzó que "vamos a hacerle sudar a la gota gorda" a PP, Vox y Junts "y a quienes se atrevan oponerse a este real decreto".