El Govern y ERC retoman la negociación de los presupuestos discrepando sobre el contenido y el calendario

La segunda -y última- oportunidad que han decidido darse el Govern y ERC para aprobar los presupuestos de 2026 ha empezado este mismo lunes y lo ha hecho con disonancias y puntos de partida distintos. El ejecutivo catalán busca centrar la negociación en asuntos que dependan exclusivamente de la Generalitat y quiere tener las cuentas aprobadas de forma definitiva antes del 24 de junio. En cambio, el partido de Oriol Junqueras reclama negociar también "nuevos espacios de soberanía para Catalunya" y reclama "no poner fechas" a la negociación para que las dos partes no acaben siendo "prisioneras" del calendario.

La consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha sido la encargada de fijar la posición del Govern en el nuevo tablero, en el que aspira a poder empezar a negociar ya las prioridades presupuestarias. En una entrevista en Ser Catalunya, ha advertido a ERC de los riesgos que comporta que las cuentas vuelvan a supeditarse a condiciones que, como en el caso de la recaudación del IRPF, no están al alcance de la Generalitat poder garantizar.

Ha argumentado que el Govern estará a favor de propuestas que supongan ganar soberanía, como por ejemplo el reciente incremento de jueces que ERC ha logrado arrancar en sus negociaciones en el Congreso con el PSOE, pero no como "condicionante" para aprobar los presupuestos si los tiempos no casan. Tampoco es partidaria de alargar el asunto hasta el 31 de julio, por lo que su apuesta pasa finiquitar el acuerdo a finales de abril o principios de mayo para que las cuentan entren en vigor antes de San Juan.

ERC nos tiene que decir qué quiere Alícia Romero — Consellera de Economia

En ERC lo ven distinto. Si no hay IRPF, argumentan que el Govern tiene que ofrecerles algo "igual o mejor". El portavoz del partido, Isaac Albert, ha evitado decir exactamente qué querrían para no condicionar la negociación, pero ha apuntado que deben ser cuestiones que vayan más allá de las competencias catalanas. Ha puesto como ejemplos pasado de espacios de soberanía la nueva financiación, la quita de la deuda del FLA o el traspaso de Rodalies. Son tres asuntos en los que el Gobierno central tuvo un papel determinante y que iban más allá de las capacidades del Govern.

Quien primero tiene que cumplir los acuerdos firmados es el partido socialista Isaac Albert — Portavoz de ERC

Hay otro asunto importante que separa al partido de Junqueras del Govern. El ejecutivo catalán, como explicó el propio president Illa este fin de semana en EL PERIÓDICO, considera que ya tiene "la palabra" de ERC de que aprobará los presupuestos. Es una interpretación del pacto al que llegaron la semana pasada. Los republicanos, en cambio, no garantizan este apoyo. "Quien primero tiene que cumplir los acuerdos firmados es el partido socialista", ha dicho Albert. A partir de aquí, han asegurado que por ellos no quedará: "Siempre hemos querido aprobar y negociar los presupuestos".

¿Qué quiere ERC?

Qué quiere ERC a cambio de las cuentas, pues, se convertirá en la pregunta del millón. ¿Podría ser la gobernanza del aeropuerto de El Prat, uno de los asuntos pendientes del pacto de investidura en el que los republicanos tienen en el foco? Romero ya ha advertido de que es "compleja y difícil", por lo que ha recomendado trabajar en ello "sin la presión" de los presupuestos. "ERC nos tiene que decir qué quiere", ha subrayado la consellera, pero siempre enmarcando esas peticiones en partidas presupuestarias como lo han hecho, ha recordado, los Comuns. A su juicio, el acuerdo para darse más tiempo con los republicanos supone una "garantía" de sus socios para acabar dando su 'sí', algo que no dan por seguro en la sede de Calàbria.

Eso no significa, ha remarcado, que el Govern se desentienda de la recaudación del IRPF que, por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza. "Esto pasará, pero las modificaciones de leyes orgánicas no son sencillas. Además, no tenemos la Agència Tributària de Catalunya preparada, no hace falta correr tanto", ha insistido Romero, que ha subrayado que la "prioridad" en estos momentos es que prosperen los cambios legislativos para aprobar el modelo de financiación. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que está por fijar debe ser clave en este sentido.

Romero también ha asegurado que desconoce si, en esta cita, se abordarán también las modificaciones legales que reclama ERC para la recaudación del IRPF. "No me consta", ha respondido. Lo que sí que ha hecho la consellera es una defensa acérrima de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha negado que haya entorpecido la negociación de los presupuestos con los republicanos. "No es verdad que haya sido un inconveniente. Si tenemos modelo de financiación es gracias a Montero. Ella tiene cero responsabilidad sobre lo que pase en Catalunya", ha zanjado.

Se retoman las reuniones

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha confirmado que esta misma semana se continuarán reuniendo los equipos negociadores de socialistas y republicanos, una "nueva etapa" en la que la receta, ha dicho, debe ser "discreción" y "prudencia". En nombre, precisamente, de esa cautela, la dirigente y negociadora ha rechazado hablar de calendarios pese a que sí que lo ha puesto el Govern. El PSC entiende que se hace borrón y cuenta nueva sin que la recaudación del IRPF sea ahora un escollo, por lo que espera que el partido de Junqueras exponga ahora sus nuevas condiciones.

La confianza, ha reivindicado Moret, se mantiene y no ha quedado "resentida" tras la decisión de retirar las cuentas para darse más tiempo. "Nadie se ha levantado de la mesa, nadie ha hablado de romper relaciones. Sabemos que nuestra relación es estratégica para que el país avance en muchos temas", ha zanjado.