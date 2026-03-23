El Govern espera que ERC centre ahora los presupuestos en condiciones que dependan de la Generalitat

La segunda -y última- oportunidad que han decidido darse Govern y ERC para aprobar los presupuestos de 2026 empieza este mismo lunes y lo hace con puntos de partida distintos. Si el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, dejó claro a finales de la semana pasada que espera que los socialistas pongan encima de la mesa propuestas para avanzar en soberanía, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha asegurado este lunes que lo que espera es que, a partir de ahora, ERC ponga encima de la mesa "condiciones que dependan de la Generalitat". El objetivo, ha precisado, no es agotar el plazo del 31 de julio, sino registrar las cuentas en el Parlament entre finales de abril y principios de mayo para aprobarlas antes del 24 de junio.

Así lo ha concretado en una entrevista en Ser Catalunya en la que ha advertido de los riesgos que comporta que los presupuestos vuelvan a supeditarse a condiciones que, como en el caso de la recaudación del IRPF, no están al alcance de la Generalitat garantizar. Romero ha argumentado que el Govern estará a favor de propuestas que supongan ganar soberanía, como por ejemplo el reciente incremento de jueces que ERC ha logrado arrancar en sus negociaciones en el Congreso con el PSOE, pero no como "condicionante" para aprobar las cuentas si los tiempos no casan.

¿Qué quiere ERC?

La gobernanza del aeropuerto de El Prat, uno de los asuntos pendientes del pacto de investidura que los republicanos tienen también en el foco, ha advertido que es "compleja y difícil", por lo que ha recomendado trabajar en ello "sin la presión" de los presupuestos. "ERC nos tiene que decir qué quiere", ha subrayado la consellera, pero siempre enmarcando esas peticiones en partidas presupuestarias como lo han hecho, ha recordado, los Comuns. A su juicio, el acuerdo para darse más tiempo con los republicanos supone una "garantía" de sus socios para acabar dando su 'sí', algo que no dan por seguro en la sede de Calàbria..

Eso no significa, ha remarcado, que el Govern se desentienda de la recaudación del IRPF que, por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza. "Esto pasará, pero las modificaciones de leyes orgánicas no son sencillas. Además, no tenemos la Agència Tributària de Catalunya preparada, no hace falta correr tanto", ha insistido Romero, que ha subrayado que la "prioridad" en estos momentos es que prosperen los cambios legislativos para aprobar el modelo de financiación. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que está por fijar debe ser clave en este sentido.

Defensa de Montero

Romero también ha asegurado que desconoce si, en esta cita, se abordarán también las modificaciones legales que reclama ERC para la recaudación del IRPF. "No me consta", ha respondido. Lo que sí que ha hecho la consellera es una defensa acérrima de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha negado que haya entorpecido la negociación de los presupuestos con los republicanos. "No es verdad que haya sido un inconveniente. Si tenemos modelo de financiación es gracias a Montero. Ella tiene cero responsabilidad sobre lo que pase en Catalunya", ha zanjado.