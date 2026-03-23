El Govern y ERC retoman esta semana las conversaciones sobre los presupuestos tras evitar el colapso de la legislatura

El Govern de Salvador Illa y ERC reinician desde este lunes el marco de negociación de los presupuestos. Un borrón y cuenta nueva después de que la semana pasada llegaran a un acuerdo por el que el president accedió a retirar las cuentas del Parlament a cambio de que ERC suavizara sus exigencias sobre la recaudación del IRPF y se aprobara un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros para gestionar el mientras tanto.

Para que esta segunda oportunidad no se frustre, las dos partes quieren alejar del foco mediático las conversaciones. Tanto unos como otros han sufrido un fuerte desgaste en las últimas semanas por el bloqueo de las cuentas y quieren que el debate público se centre en otras cuestiones. El Govern asegura que empezará a hablar de presupuestos con ERC de forma "inminente". Los republicanos, sin embargo, no quieren hablar de fechas concretas. Fuentes conocedoras consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que los primeros contactos serán esta misma semana.

Pese a que las aguas se han calmado y se ha evitado que el Parlament tumbe las cuentas que Illa presentó en febrero -lo que habría dejado la legislatura en Catalunya al borde del colapso-, nadie garantiza que esta vez sí lleguen a un acuerdo para desbloquearlas en verano. Se han dado de plazo hasta el 31 de julio, último día del período de sesiones de la Cámara catalana. Esto significa que, para no ir con prisas, el Govern debería presentar la ley a principios de junio, esta vez sí, con el aval de ERC. Eso da unos dos meses a las dos partes para alcanzar el acuerdo.

Solo cuestiones que dependan de la Generalitat

Desde el Govern quieren centrar las conversaciones solo en cuestiones que dependan de la Generalitat o, en todo caso, de la mayoría del Parlament para no quedar de nuevo supeditados a condiciones que no están en sus manos hacer cumplir. El proceso no se antoja sencillo, dado el protagonismo que Oriol Junqueras ha otorgado a la recaudación de impuestos por parte de la Agència Tributària de Catalunya y los propios pactos que el PSC selló en esta materia para la investidura de Illa.

No obstante, lo que da por descontado esta vez el entorno del president es que, ahora sí, se entrará a discutir partidas presupuestarias con la vocación de alcanzar un pacto mientras que las cuestiones relacionadas con la financiación transitarán en paralelo. Tienen 3.000 millones de euros de margen para encajar las prioridades de ERC, así como las medidas para dar respuesta al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo.

No es casual, hacen notar, que en el comunicado conjunto de la semana pasada para concederse más tiempo se pusiera negro sobre blanco que el objetivo de esta prórroga es "negociar para aprobar unos presupuestos" antes del 31 de julio. Es decir, que el Govern entiende que hay un compromiso implícito de ERC de acabar dando su 'sí', por más que los mismos implicados reconocen que no está garantizado que se llegue a buen puerto. En todo caso, su pretensión es ponerse manos a la obra cuanto antes porque no quieren encontrarse con la presión del calendario.

El presidente Salvador Illa y la consellera de Economia, Alícia Romero, el miércoles en el Parlament. / Quique García / EFE

Así que el Executiu buscará que los republicanos no tarden en poner encima de la mesa sus reclamaciones para hacer el encaje de bolillos, consciente de que habrá que suplir la recaudación del IRPF con otros gestos que supongan avances en autogobierno. Continuar musculando la 'hacienda catalana' con iniciativas que dependan del Govern es, precisamente, uno de los asuntos que están en discusión desde hace semanas, aunque ERC no consideró en su día que fuera suficiente para olvidarse del IRPF.

Illa da por descontado que habrá reivindicaciones significativas en materia de infraestructuras, educación y vivienda y está dispuesto a hacer cesiones, aunque hay consellers que advierten de que los Comuns ya se han llevado buena parte del pastel. De hecho, ante la perspectiva de tener cuatro meses más por delante, el grupo de Jéssica Albiach ya ha levantado la mano para hacer notar que también querrán meter baza y renegociar para no quedar apartados del foco.

De la nevera al lavavajillas

Una de las incógnitas de la negociación volverá a ser el IRPF. ERC ha aceptado que la recaudación de este impuesto por parte de la Generalitat ya no sea una línea roja que pueda paralizarlo todo, pero exige que el Govern ponga encima de la mesa una "alternativa igual o mejor". Para ejemplificarlo, Junqueras ha acuñado la metáfora de la nevera: "Si vas a una tienda y pagas una nevera y luego no te la dan, muy contento no estarás", dijo el jueves.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, el miércoles explicando su acuerdo con el Govern. / Enric Fontcuberta / EFE

El líder de ERC considera que su partido ya pagó en su día votando a favor de la investidura de Illa -agosto de 2024- y que a cambio tenía que recibir una nevera -el IRPF- que nunca ha llegado. Los republicanos se abren a que, si no puede ser una nevera, sea un lavavajillas, pero avisan de que no se quedarán con las manos vacías. Lo que no han querido precisar es qué electrodoméstico quieren, ya que consideran que complicaría la negociación nada más empezar.

Noticias relacionadas

En agosto se cumplirán dos años desde que Illa llegó al frente de la Generalitat y aún no ha conseguido aprobar unas cuentas. La idea es que este segundo aniversario llegue con los presupuestos recién aprobados por el Parlament. Govern y ERC han ganado tiempo para volver a negociar, pero nadie asegura que esta vez el desenlace sea diferente.