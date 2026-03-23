El PP descalifica por "insuficiente y tardío" el decreto de ayudas pero no confirma el sentido de su voto

El Partido Popular (PP) continúa sin desvelar el sentido de su voto al decreto de ayudas por la guerra en Irán publicado este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aprobado el viernes en un convulso Consejo de Ministros extraordinario, en el que los ministros de Sumar se negaron a entrar al principio, retrasando el inicio de la reunión. A ello se refirió este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, la encargada de comparecer después de la reunión semanal del comité de dirección de los de Alberto Núñez Feijóo, calificando de "bochornoso" lo ocurrido.

Sin embargo, Gamarra evitó desvelar el voto del Grupo Popular a la convalidación de un decreto que se producirá el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, y que el secretario general del primer partido de la oposición, Miguel Tellado, calificó como de "derechas" el pasado viernes, cuando confirmó su voto negativo al otro decreto aprobado, que tildó de "izquierdas", el que Sumar consiguió con su plante que se aprobase en el mismo Consejo de Ministros, y que incluye medidas sobre vivienda, como la prórroga de los alquileres.

La vicesecretaria popular se refirió así al decreto de marras: "Lo hemos analizado, y vemos que, como hemos venido diciendo, llega tarde, porque ya hay países donde hay ciudadanos que llevan semanas beneficiándose de ese tipo de ayudas. Pero además se queda corto", afirmó sobre el texto que recoge medidas como la bajada al tipo de reducido del 10% en el IVA de los combustibles . Todo ello por no haber incorporado "medidas tan importantes como deflactar el IRPF", señaló, en la misma línea de lo dicho por el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en la entrevista que publica este lunes EL PERIÓDICO.

Precisamente Nadal redacta una carta al Gobierno, que será remitida este mismo lunes por la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reclamándole al Ejecutivo una actuación en este sentido.