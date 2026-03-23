Pedro Sánchez visita los Pirineos catalanes: rutas por la Vall d'Aran y el pueblo de Canejan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el fin de semana para escaparse a los Pirineos y recorrer varios itinerarios de senderismo por la Vall d'Aran, comarca de la provincia de Lleida. El líder del Ejecutivo ha compartido imágenes y vídeos de su estancia en su cuenta de TikTok, donde ha definido los paisajes de la zona como un "espectáculo".

La visita de Sánchez ha puesto el foco sobre uno de los rincones naturales más singulares de Catalunya: un territorio de alta montaña con identidad propia, donde conviven el occitano, la naturaleza pirenaica y una gastronomía reconocida. Su paso por la comarca llega en un momento en que el turismo de montaña en los Pirineos catalanes registra una demanda creciente entre los viajeros de interior.

Pedro Sánchez recorre la Vall d'Aran a pie: rutas de senderismo entre paisajes pirenaicos

El jefe del Ejecutivo centró su estancia en la actividad física al aire libre, completando varias rutas de senderismo por el entorno aranés. Los itinerarios escogidos, de dificultad moderada, permitieron a Sánchez recorrer algunos de los paisajes más representativos de los Pirineos catalanes: bosques de abetos, ríos de montaña y cimas que en esta época del año comienzan a mostrar los primeros signos del deshielo.

A través de sus publicaciones en redes sociales, el presidente subrayó la calidad del entorno natural y agradeció la hospitalidad recibida por parte de los vecinos del valle, un gesto que no ha pasado desapercibido en una comarca acostumbrada a recibir turistas pero menos habituada a la atención mediática que genera una visita presidencial.

Canejan, el pequeño pueblo aranés que ha visitado el presidente del Gobierno

Uno de los puntos destacados del recorrido de Sánchez fue Canejan, una pequeña localidad situada en el extremo occidental de la Vall d'Aran, en plena frontera con Francia. Con apenas un centenar de habitantes, Canejan es uno de los municipios más pequeños de Catalunya y forma parte del paisaje genuino del Pirineo alto, alejado de los grandes centros de esquí y del turismo masivo.

La visita presidencial a este núcleo pone en valor un tipo de turismo rural y de proximidad que las instituciones catalanas llevan años intentando potenciar: el que apuesta por los pueblos pequeños, el patrimonio natural y la desestacionalización de los flujos de visitantes en la montaña.

La Vall d'Aran, destino de referencia en los Pirineos catalanes

La Val d'Aran es la única comarca de Catalunya situada enteramente en la vertiente atlántica de los Pirineos, lo que le confiere unas condiciones climáticas y un paisaje diferenciados respecto al resto del territorio. Conocida principalmente por la estación de esquí de Baqueira-Beret, la comarca ofrece también una oferta de turismo de naturaleza cuatro estaciones que incluye senderismo, ciclismo de montaña, rutas por sus bosques y visitas a sus pueblos de arquitectura aranesa.

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La presencia de Sánchez en la zona, amplificada por su actividad en redes sociales, ha generado un impacto de visibilidad difícilmente comparable al de cualquier campaña de promoción turística convencional.