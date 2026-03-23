Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualAlimentaria 2026IránDonald TrumpCentrales eléctricasEl tiempoBarcelonaViviendaIsabel PantojaCambio de hora 2026ChrysalisCinturón verde
instagramlinkedin

En Prats de Molló

Nace la Casa Francesc Macià, con Puigdemont, Aragonès y Torra en su patronato

La Fundació Casa Francesc Macià, presidida por Lluís Puig, conmemora el centenario de los Hechos de Prats de Molló con actos que incluyen presentaciones de libros y exposiciones

El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig (3d), y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (3i), durante la presentación del Centenari del Fets de Prats de Molló y de la Fundació Casa Francesc Macià

El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig (3d), y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (3i), durante la presentación del Centenari del Fets de Prats de Molló y de la Fundació Casa Francesc Macià / Glòria Sánchez - Europa Press

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fundació Casa Francesc Macià se ha constituido este sábado en Prats de Molló (Francia), presidida por el exconseller de cultura Lluís Puig y con los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, Pere Aragonès y Quim Torra en su patronato.

La fundación se ha presentado en la Casa Macià de Prats de Molló, coincidiendo con el centenario de los Hechos de Prats de Molló, la tentativa para independizar Catalunya durante la dictadura de Primo de Rivera, ha informado la organización en un comunicado.

El patronato completo lo conforman Imma Amat, Jaume Aragall, Pere Aragonès, Jep Bonet, Mariona Carulla, Laura Cendrós, Carme Forcadell, Antoni Gelonch, Àngels Ponsa, M. Dolors Portús, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Carme Renedo, Oriol Sallas, Quim Torra y Enric Vall.

Puig ha subrayado que cabe observar el "paralelismo claro con el proceso político de esta última década" de estos hechos históricos y ha reivindicado la tarea comunitaria surgida de la sociedad civil para la recuperación de la memoria.

Hace 5 años varios activistas compraron esta casa y el objetivo es que ahora se convierta en un espacio de memoria histórica con una exposición permanente.

Micromecenazgo

La fundación ha presentado un programa de micromecenazgo para la realización de un cortometraje sobre este hecho histórico que incluye la preparación del complot, la organización y sus consecuencias, con una duración aproximada de 15 minutos y la narración de Sílvia Bel y Lluís Soler bajo la dirección de Albert Naudín.

En este sentido, hacen una llamada a contribuir a la recopilación de información, que se encuentra dispersa entre diferentes archivos y casas particulares

Centenario

Para celebrar el centenario de estos acontecimientosm la fundación ha organizado diversas actividades como presentaciones de libros, jornadas de puertas abiertas en la Casa Macià, marchas e itinerarios.

Noticias relacionadas

Además, también se llevarán a cabo conciertos, bailes, obras teatrales, jornadas y exposiciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal
  2. Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
  3. El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas
  4. Peinado sostiene que el acceso a la Presidencia de Sánchez 'produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez
  5. El PSOE busca endurecer las penas por exceso de velocidad tras perder la rebaja de alcohol al volante
  6. La rebaja al 10% del IVA de los carburantes entra en vigor este domingo
  7. Salvador Illa: 'Yo cumpliré con mis compromisos, espero que ERC cumpla con su palabra
  8. El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los combustibles para frenar la escalada de precios

José Pablo López denuncia en el Congreso el "veto" del PP a RTVE: "Génova les prohíbe asistir"

José Pablo López denuncia en el Congreso el "veto" del PP a RTVE: "Génova les prohíbe asistir"

Nace la Casa Francesc Macià, con Puigdemont, Aragonès y Torra en su patronato

Nace la Casa Francesc Macià, con Puigdemont, Aragonès y Torra en su patronato

Defensa prevé un "enquistamiento" de la guerra de Irán con intercambio intenso de misiles y drones

El Govern y ERC retoman la negociación de los presupuestos discrepando sobre el contenido y el calendario

El Govern y ERC retoman la negociación de los presupuestos discrepando sobre el contenido y el calendario

Illa anuncia que el Govern movilizará 400 millones con 40 medidas para hacer frente al impacto de la guerra

Illa anuncia que el Govern movilizará 400 millones con 40 medidas para hacer frente al impacto de la guerra

Yolanda Díaz llama a la movilización social para defender el decreto de la vivienda

El PP descalifica por "insuficiente y tardío" el decreto de ayudas pero no confirma el sentido de su voto

El PP descalifica por "insuficiente y tardío" el decreto de ayudas pero no confirma el sentido de su voto

Yolanda Díaz anima a los inquilinos a pedir la prórroga de alquiler antes de que decaiga el decreto: "En 30 días salvaremos a muchos seres humanos"

Yolanda Díaz anima a los inquilinos a pedir la prórroga de alquiler antes de que decaiga el decreto: "En 30 días salvaremos a muchos seres humanos"