En la Audiencia Nacional
El juicio de los Pujol entra en una fase decisiva: declaran los inspectores de Hacienda
Los funcionarios han sido citados para que aclaren los flujos financieros de los principales imputados, entre ellos Jordi Pujol Ferrusola y sus empresas
El policía que contactó con la Banca Privada d'Andorra niega coacciones, pero su propietario habla de "película de terror mala" para lograr datos de los Pujol
El juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, entra en una semana decisiva con las declaraciones de los inspectores de la Agencia Tributaria que levantaron las actas que han permitido a la Fiscalía Anticorrupción acusar al primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola, a su exmujer, Mercè Gironès, y a Josep Pujol Ferrusola, de presunto fraude a Hacienda. Al resto de los hermanos se les imputa asociación ilícita y blanqueo de capitales. Este lunes está previsto que sean interrogados los cinco primeros inspectores y tres peritos, dos de ellos de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Las defensas se esforzarán en intentar desmontar sus teorías, mientras que la fiscalía y la Abogacía del Estado se sustentarán en ellas.
El fiscal sostiene que los acusados utilizaron un entramado de sociedades mercantiles que operaban como meras pantallas. El objetivo, a su entender, era que sus patrimonios y ganancias personales se confundieran con los de las empresas, permitiéndoles tributar a través del Impuesto de Sociedades en lugar de hacerlo por el IRPF, bajo un principio de "unidad de caja" que buscaba reducir su carga tributaria. Los funcionarios de la Agencia Tributaria han sido citados para declarar sobre las inspecciones y el análisis de los flujos financieros de los principales acusados. Su labor consistió en cuantificar el patrimonio y el crecimiento de los saldos bancarios de la familia Pujol. Los peritos, por su parte, han analizado la contabilidad de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola para determinar si los servicios facturados eran reales o simulados para el cobro de comisiones
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