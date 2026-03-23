ERC replica a Illa que densificar los barrios no es la solución: "Barcelona tiene una densidad equiparable a Calcuta"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abierto el debate sobre cómo hay que replantear las ciudades y pueblos de Catalunya para afrontar el reto de la vivienda. Lo hizo el fin de semana a través de una entrevista con EL PERIÓDICO en la que apostó por "cambiar el paradigma urbanístico y densificar tanto como podamos". Esta apuesta por aumentar la densidad de población ha suscitado el rechazo de ERC, uno de sus socios, que no lo ve claro porque considera que los índices ya son demasiado altos. "Vivimos ya en ciudades densificadas y con presión alta. Barcelona tiene una densidad equiparable a Calcuta (India)", ha dicho el portavoz de los republicanos, Isaac Albert.

Según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) de 2025, la densidad de población de Barcelona asciende a los casi 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado. No llega a los casi 24.000 que tiene Calcuta, según un informe de ministerio de Asuntos Exteriores de España citando fuentes oficiales. Sin embargo, sí hay distritos barceloneses que superan la media de esta ciudad india, como por ejemplo el del Eixample. La ciudad catalana con más densidad -que sí es equiparable a Calcuta- es L'Hospitalet de Llobregat, que es de 23.560 habitantes. Las otras ciudades catalanas más densamente pobladas son Santa Coloma de Gramenet (17.607) y Cornellà de Llobregat (13.198).

Los republicanos exponen sus recelos a la propuesta de Illa porque temen que acabe derivando en los "polígonos de viviendas" que se construyeron en Catalunya en la década de los 50 del siglo XX para dar respuesta a la inmigración que llegó del resto del Estado. Para el partido de Junqueras hay que evitar los "errores del pasado", ya que ese modelo acabó generando "problemas de prestación de servicios e incluso de convivencia". La propuesta de ERC pasa por mejorar el equilibrio territorial de Catalunya. Es decir, a través de una mejora de la movilidad, mejorar la distribución de la población. Exponen que, actualmente, seis millones de catalanes -de los ocho que hay en total- viven entre la AP-7 y el mar, lo que provoca estos desajustes.

Para los Comuns, los otros socios del Govern, una mayor densidad "no es la cuestión principal" que debe afrontarse en materia de vivienda. Para ellos, la prioridad es aumentar el parque público y asequible con unas "mínimas condiciones". La diputada Susanna Segovia recuerda que ya está establecido por ley el tamaño que deben tener los pisos en función de la cantidad de personas que vivirán en ellos y que la ubicación de las viviendas debe tener en cuenta garantizar equipamientos públicos. "Tampoco se pueden sacar de la chistera el tema de la densidad cuando ya tenemos un problema en algunos municipios", advierte. Y añade que es necesario también potenciar políticas de equidad territorial para que no todo el mundo quiera vivir en la ciudad, pero que para ello es clave solucionar los problemas de Rodalies para que la movilidad esté garantizada.

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La propuesta de Illa también ha sorprendido y ha generado críticas en el resto de la oposición. En declaraciones a este diario, la diputada de Junts Judith Toronjo ha lamentado que el president de la Generalitat tenga una visión solo "centrada en Barcelona y la AMB". La posconvergente asegura que esta área de Catalunya ya es de las "más densas de Europa" y apuesta por un "equilibrio territorial" y mejores conexiones. "Los problemas de vivienda son reales, pero es necesario garantizar servicios de calidad y no concentrar aún más la población", ha sostenido. También Juan Fernández del PP ha acusado a Illa de querer construir "colmenas de pisos" y ha denunciado que la propuesta provoca "saturación e inseguridad". "Cuando era alcalde de La Roca del Vallès: urbanizaciones, golf y 'outlet' de lujo. Curiosa evolución", ha rematado en un mensaje en las redes sociales.