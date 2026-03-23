¿Cuándo son las elecciones en Andalucía?

En los pasillos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento andaluz, hay una pregunta que se repite: "¿Cuándo crees que van a ser las elecciones?". El Colegio Profesional de Detectives, el Colegio de Pedagogía, la ley de la ciencia y la ley de turismo serán las últimas normas que pasarán por el pleno. Además, se aprobará el decreto de función pública y de permisos intercomunitarios de caza y de pesca.

De hecho, la mayoría absoluta del PP ha apoyado una ampliación del horario del pleno, que suele comenzar a las 16:00 hasta las 13:00 para que dé tiempo a dar luz verde a las normas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado pocas pistas al respecto, el tiempo pasa y lo único que ha confirmado es que la Cámara autonómica se disolverá en abril, sin embargo, se desconoce cuándo será el último pleno.

Moreno siempre ha defendido su voluntad de cumplir con la legislatura y no adelantar los comicios autonómicos, pero la realidad es que la legislatura ya está agotada. Aun así, el presidente ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de que las elecciones se celebren en junio. De hecho, el pasado 26 de febrero comunicó su voluntad de disolver el Parlamento autonómico en el mes de abril.

Posibles fechas para las elecciones andaluzas

Los próximos días 25 y 26 de marzo podría celebrarse el último pleno de la legislatura. "Las elecciones van a ser pronto, puede ser después de este pleno o a lo mejor hay otro más", ha señalado el portavoz del grupo Popular, Toni Martín, a preguntas de los medios en su rueda de prensa semanal en la Cámara. "El presidente tomará su decisión y nosotros estaremos aquí para respaldarla", ha insistido el dirigente popular.

La Cámara autonómica debe disolverse 54 días antes de la convocatoria de elecciones y las últimas se celebraron el 19 de junio de 2022, justo antes de las vacaciones. Sobre la mesa están todos los domingos desde el 31 de mayo hasta el 21 de junio. Cabe recordar que, de celebrarse el 7 de junio, la apertura de los colegios electorales de la comunidad autónoma coincidiría con la visita del papa León XIV a España.

"Existe ya es la satisfacción de haber terminado nuestra tarea", ha asegurado el portavoz de los populares. Martín ha comunicado que las últimas cuatro leyes de la legislatura que quedaban por aprobar pasarán el miércoles por la Cámara autonómica. Así, termina toda la tarea legislativa de este mandato en el Parlamento, que, en estos cuatro años, ha dado luz verde a "68 normas vivas, 34 leyes y 34 decretos ley".

El PP defiende un periodo legislativo "fructífero"

"A excepción de la legislatura anterior, que fue la del Covid, nunca se habían visto estos números en ninguna legislatura de Andalucía", ha aplaudido el popular. Fuera queda, sin embargo, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos sanitarios, que, según ha apuntado Martín, "no decae". Así, ha celebrado que "nunca ha habido un periodo tan fructífero desde el punto de vista legislativo".

Aunque Martín no ha querido avanzar ninguna fecha y ha dejado en manos de Moreno la decisión, su intervención en la Junta de Portavoces del parlamento ha sonado a despedida. "No sabemos si esta es la última Junta de Portavoces de esta legislatura, puede que sí", ha puntualizado durante su intervención. Además, el diputado popular ha aprovechado para desear "mucha suerte a todos en el futuro".

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Las encuestas dejan al PP al borde de la mayoría absoluta. Sin embargo, el estancamiento de Vox en los comicios de Castilla y León y las dificultades para alcanzar un acuerdo de gobierno en Extremadura y Aragón podrían beneficiar los resultados de Moreno en Andalucía. "Paralizar y bloquear no es bueno para nadie", recordó el presidente a los de Santiago Abascal en el último pleno.