Sant Jordi por la Llengua vuelve a convocar una manifestación el 23 de abril en Barcelona y la descentraliza a más ciudades

Por segundo año consecutivo, la plataforma Sant Jordi por la Llengua convocará a la ciudadanía a salir a las calles el próximo 23 de abril para denunciar el retroceso del catalán y el aumento de las discriminaciones lingüísticas. Según ha podido saber la ACN, la marcha principal tendrá lugar en la plaza Universitat de Barcelona a las 19:00 horas, pero también se descentralizará a más ciudades, que se anunciarán en los próximos días.

La convocatoria cuenta con el apoyo de una treintena de entidades civiles y sociales, como Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o el Sindicat de Llogateres. Los portavoces de Sant Jordi por la Lengua, Adrià Font y Núria Alcaraz, subrayan que también quieren combatir el "discurso reaccionario" y rechazan que "el crecimiento del uso social" vendrá por la inmigración.

La manifestación de Sant Jordi por la Lengua, convocada por primera vez el año pasado, reunió a 2.000 personas según la Guardia Urbana y a 15.000 según los organizadores. Bajo el lema "Per un futur en català", contó con el apoyo de 240 entidades adheridas, entre ellas Òmnium, la ANC o el Sindicat de Llogateres.

En declaraciones a la ACN, la coportavoz de la plataforma, Núria Alcaraz, explica que vuelven a convocar la manifestación "porque la lengua catalana no deja de retroceder" y celebra que exista "conciencia" al respecto. Señala que este año la movilización coincidirá con el Correllengua Agermanado y el Correllengua Universitario. Además del retroceso social, también apunta que "cada día aumentan las denuncias" de discriminación lingüística.

Un componente nacional

"Esta movilización no es un hecho puntual, sino una dinámica creciente", continúa Alcaraz, que añade que se centran en el día de Sant Jordi "porque sigue siendo una jornada folklorizada, a la que se le quiere quitar el componente nacional y de defensa de una lengua minorizada por un Estado". Y concluye: "Debe ser una jornada marcada por esta movilización en un momento en que el catalán está en más peligro que nunca, para situarlo en el centro con una serie de reivindicaciones en positivo que permitan revertir la situación".

El también coportavoz de Sant Jordi por la Lengua, Adrià Font, indica que, como el año pasado, cuentan con el apoyo de la sociedad civil, de entidades de defensa de la lengua y la cultura, sindicatos de vivienda y otras organizaciones del movimiento asociativo. "Se quiere poner sobre la mesa que toda esa rabia, tristeza o frustración que mucha gente vive se convierta en movilización; la necesidad de que la sociedad civil sitúe el tema de la lengua y del retroceso del catalán en el centro de la agenda para que haya un cambio estructural", sostiene Font.

"Evitar el discurso reaccionario"

Los portavoces de la plataforma también sitúan en el centro de la movilización la necesidad de "evitar un discurso reaccionario" que ataca a las personas migrantes como culpables de este retroceso del catalán. Núria Alcaraz rebate que "el crecimiento del uso del catalán" vendrá por la inmigración, pero que hacen falta políticas valientes para garantizar este aprendizaje.

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"No solo hacen falta más cursos, sino también una mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes, poniendo en el centro que el problema es el modelo económico existente y haciendo que el catalán sea imprescindible para vivir y desarrollarse en Cataluña", concluye Alcaraz, que sitúa la lengua catalana como herramienta de cohesión social.