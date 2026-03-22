Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaBarça RayoAP7RíosIrán TrumpBarcelonaKarmaTorrentePrecio gasolinaBinter
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Próximo

Sánchez exige reabrir el estrecho de Ormuz y alerta del riesgo de "una crisis energética a largo plazo"

El presidente del Gobierno reclama preservar "todos los yacimientos energéticos" en Oriente Próximo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y "la preservación de todos los yacimientos energéticos" de Oriente Próximo ante la guerra que mantienen Irán y Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez ha afirmado que "nos encontramos en un punto de inflexión global" y ha advertido de que "una mayor escalada" podría "desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".

Por ello, el Gobierno de España ha exigido "la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos" en la región. "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", ha agregado.

El pasado viernes, anunció un plan con medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que movilizarán 5.000 millones de euros. Durante su comparecencia, Sánchez ya alertó de que el conflicto estaba provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, como en el precio de los combustibles.

Por otro lado, el Consejo Europeo dio el pasado jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro de la UE a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".

Noticias relacionadas y más

Asimismo, reclamaron la desescalada del conflicto y el "pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes", aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal
  2. Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
  3. Peinado sostiene que el acceso a la Presidencia de Sánchez 'produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez
  4. Encuesta CIS: El PP recorta distancias con el PSOE y Vox pierde más de dos puntos en un mes
  5. El PSOE busca endurecer las penas por exceso de velocidad tras perder la rebaja de alcohol al volante
  6. El Ejército del Aire ensaya sistemas para dibujar la bandera de España en el aire con cazas Eurofighter
  7. El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los combustibles para frenar la escalada de precios
  8. La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude en el mantenimiento de las vías del AVE de Adamuz

Sánchez exige reabrir el estrecho de Ormuz y alerta del riesgo de "una crisis energética a largo plazo"

Sánchez exige reabrir el estrecho de Ormuz y alerta del riesgo de "una crisis energética a largo plazo"

La cuarta reforma de la Constitución coge velocidad y podría estar aprobada en un mes

La cuarta reforma de la Constitución coge velocidad y podría estar aprobada en un mes

El PP intentará cercar a María Jesús Montero en su 'despedida' de las sesiones de control antes de las elecciones en Andalucía

El PP intentará cercar a María Jesús Montero en su 'despedida' de las sesiones de control antes de las elecciones en Andalucía

De Podemos y Cs a Vox y Alvise: ¿qué queda del 'voto protesta' que rompió el bipartidismo?

De Podemos y Cs a Vox y Alvise: ¿qué queda del 'voto protesta' que rompió el bipartidismo?

El PP ve un "disparate" aprobar las medidas anticrisis "a cachitos" mientras busca a Junts para acotar la regulación de migrantes

El PP ve un "disparate" aprobar las medidas anticrisis "a cachitos" mientras busca a Junts para acotar la regulación de migrantes

«Estamos sufriendo una pedagogía ingenua, que pretende que los niños aprendan divirtiéndose»

«Estamos sufriendo una pedagogía ingenua, que pretende que los niños aprendan divirtiéndose»

Puente reta al alcalde de Málaga a visitar las polémicas obras del AVE y éste le contesta: "Estuve hace tres semanas, será un placer volver"

Puente reta al alcalde de Málaga a visitar las polémicas obras del AVE y éste le contesta: "Estuve hace tres semanas, será un placer volver"

Illa defiende intervenir el mercado y una fiscalidad "justa" para atajar la falta de vivienda: "No se solucionará solo"