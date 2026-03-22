Guerra en Oriente Próximo
Sánchez exige reabrir el estrecho de Ormuz y alerta del riesgo de "una crisis energética a largo plazo"
El presidente del Gobierno reclama preservar "todos los yacimientos energéticos" en Oriente Próximo
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y "la preservación de todos los yacimientos energéticos" de Oriente Próximo ante la guerra que mantienen Irán y Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.
En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez ha afirmado que "nos encontramos en un punto de inflexión global" y ha advertido de que "una mayor escalada" podría "desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".
Por ello, el Gobierno de España ha exigido "la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos" en la región. "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", ha agregado.
El pasado viernes, anunció un plan con medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que movilizarán 5.000 millones de euros. Durante su comparecencia, Sánchez ya alertó de que el conflicto estaba provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, como en el precio de los combustibles.
Por otro lado, el Consejo Europeo dio el pasado jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro de la UE a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".
Asimismo, reclamaron la desescalada del conflicto y el "pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes", aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel.
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