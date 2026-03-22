Salvador Illa: "Hay que cambiar el paradigma urbanístico y densificar tanto como podamos"

El president Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) cierra una semana marcada por la retirada de los presupuestos y la huelga de docentes y médicos, pero está convencido del rumbo del Govern y de los acuerdos alcanzados. Asume que el servicio de Rodalies "no es el que requiere Catalunya" y se compromete a mejorarlo, al tiempo que saca pecho de la intervención en el mercado de la vivienda para garantizar su acceso, algo que para él es "una misión de país".

Los presupuestos tienen que ver con los servicios públicos y cerramos una semana con movilizaciones de docentes y médicos.

No son sectores comparables. El seguimiento de la huelga de médicos es muy inferior al que ha habido en el sector de la educación y es un conflicto que tiene que ver con decisiones que corresponden a otros ámbitos de decisión, no al Govern de Catalunya, y creo que en este ámbito estamos haciendo esfuerzos muy notables y el clima es positivo. En el ámbito de la educación veníamos de una situación mala y hemos hecho el mejor acuerdo que se ha hecho nunca. La parte del modelo educativo ha sido acordada por todos los representantes del ámbito educativo, y en la parte retributiva ha habido un sindicato con una presencia importante en la educación primaria, que es USTEC, que no ha firmado la mejora retributiva pese a que es la más importante que se ha hecho nunca.

¿Qué se propone en materia educativa?

El compromiso de mi Govern es seguir trabajando para poner la educación en los niveles de excelencia que el país necesita y el proyecto de presupuestos contiene aumentos muy notables, de casi un 25% en educación. Tengo el máximo respeto por todos los docentes, lo he expresado antes de ser presidente y ahora que lo soy, y creo que tienen un trabajo clave para el país y que les tenemos que dotar de todos los recursos.

Estamos abiertos a que USTEC se sume al acuerdo, que es el mejor que se ha hecho nunca y es muy beneficioso para los docentes

¿A qué achaca las movilizaciones?

Cuando las cosas se empiezan a mover, todo el mundo viene. Hemos pasado unos años en los que nadie tenía confianza en que se pudiera avanzar en políticas públicas. Ahora hay cierto dinamismo por parte del Govern y todo el mundo empieza a levantar la mano, y lo entiendo, especialmente en el ámbito de la educación, porque hemos tenido unos años malos, con unas condiciones retributivas congeladas y con unos resultados académicos por debajo de lo que el país necesita. Mi compromiso es revertir esta situación.

Manu Mitru/ Zowy Voeten / EPC

¿Hay alguna opción de reabrir la negociación con USTEC?

Siempre tenemos la voluntad de conversar con todo el mundo y el acuerdo al que hemos llegado está abierto a todo el mundo que se quiera sumar. Pero el acuerdo es el que es, es el mejor que se ha hecho nunca y es muy beneficioso para el conjunto de los docentes.

Aquellos que sientan en el Consejo de Administración de Renfe y la llevan a los tribunales, demasiada coherencia no tienen

Su Govern admite que el servicio de Rodalies es "deplorable", ha prometido una mayor inversión y se ha creado la empresa mixta. ¿Qué más hay que hacer?

Actuar con decisión en las tres vías en las que estamos actuando: invirtiendo en la infraestructura, con trenes nuevos y con la gobernanza de Rodalies Catalunya. Tenemos que acelerarlo todo lo máximo que podamos. Además, hace falta planificación, como hemos hecho con el eje transversal ferroviario y el corredor mediterráneo, y hay que pensar el futuro de la R1 y abrir un debate sobre cómo evitamos las afectaciones del cambio climático. Yo sé que el servicio no es el que requiere Catalunya. También le digo que lo resolveremos y que las carencias del servicio no se han producido en este último año y medio, como todo el mundo sabe. Pero ni me excuso, ni me escondo, ni me autojustifico; afronto la realidad. Sé que esto no está funcionando, sé que se tiene que resolver, y digo que lo resolveré y que lo resolveré colaborando. Aquellos que sientan en el Consejo de Administración de Renfe y la llevan a los tribunales, demasiada coherencia no tienen. Y más si se mira qué han hecho cuando ellos cuando gobernaban.

Manu Mitru/ Zowy Voeten / EPC

Hay que pensar el futuro de la R1 y abrir un debate sobre cómo evitamos las afectaciones del cambio climático

En materia de vivienda, la situación sigue siendo de mucha presión sobre los precios del mercado y de mucha dificultad de acceso por parte de la población. Ha presentado medidas y tan contundente ha sido que una patronal le acusa de "filocomunista". ¿Qué balance hace de ellas?

Positivo, y se están viendo los resultados. En Catalunya, el precio del alquiler baja y en otras partes de España donde no se aplica la ley de la vivienda, crece. En Barcelona no habrá pisos de alquiler turístico en 2028 y habrá 10.000 viviendas que se pondrán, otra vez, a disposición de los ciudadanos de Barcelona. También se están empezando a ver los resultados del plan 50.000 viviendas. Hemos sacado una nueva convocatoria de registro de solares para otras 214.000 viviendas y se han puesto en marcha los préstamos de emancipación, con 700 personas que ya los han firmado. Hay que intervenir en el mercado de la vivienda para garantizar que se accede a él. Esta es una misión de país, no solo del Govern. Hemos llegado a acuerdos con la Conferencia Episcopal de Tarragona y estamos cerrando pactos con la Sareb. Nadie está haciendo más que nosotros en materia de vivienda y, si cometemos algún error -porque yo no parto de posturas dogmáticas-, lo corregiremos, pero prefiero que me digan que me equivoco a que me digan que no hago nada. Y a los que me llaman 'filocomunista' les digo que miren lo que está haciendo, por ejemplo, una administración como la de Trump en materia de compra especulativa, aunque no comparto prácticamente nada con él.

Taparemos todos los puntos de fuga que haya en la ley de vivienda y pondremos recursos para garantizar que se cumple

Ha reactivado las políticas convencionales de vivienda que estaban paradas, pero hay dos conceptos que son el de gran tenedor y el de la compra especulativa de vivienda que, según como se apliquen, pueden afectar a una realidad que es la de familias que han dedicado sus ahorros a la compra de pisos.

La compra especulativa va dirigida a los grandes tenedores y a los fondos de inversión que compraron vivienda en condiciones de mercado favorables para revalorizarlas y sacar rentabilidades del 10%, 15% o 20%. Y a esto tenemos que decir con contundencia 'no' y poner estas viviendas a disposición de quien quiera residir en ellas. La persona que, fruto de su esfuerzo, tiene una vivienda en propiedad y ha adquirido otra para ahorrar y la alquila a un precio razonable, se puede beneficiar de importantes bonificaciones fiscales. Aquí no hay ningún inconveniente. Lo que decimos es 'no' a aquellas personas que quieren especular. Taparemos todos los puntos de fuga que haya, y pondremos recursos para garantizar que la legislación se cumple. Aquel que quiera rentabilidades especulativas en el ámbito de la vivienda se ha equivocado de sector y de tiempo.

Por lo tanto, también hay un problema de salarios.

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Sí, pero hemos aumentado el salario mínimo. Pero el problema es que el precio de la vivienda ha crecido mucho. Estamos poniendo más viviendas a disposición de la ciudadanía y dando ayudas, pero también tenemos que cambiar el paradigma urbanístico de nuestro país: hasta ahora era construir el mínimo número de viviendas necesario para poder pagar la urbanización del sector. Es decir, si con 500 ya financia las plazas, los parques y la urbanización, se hacían 500. Pero si en vez de 500, caben 700, tienen que construirse 700. Hay que cambiar la mentalidad: hay que densificar tanto como podamos, siempre con criterios de sostenibilidad, porque necesitamos viviendas. Necesitamos vivienda. Y hay que ponerla donde haya servicios y buenas conexiones de movilidad.