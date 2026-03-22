Salvador Illa: "Yo cumpliré con mis compromisos, espero que ERC cumpla con su palabra"

El president Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) está convencido de que el acuerdo que ha forjado con ERC para iniciar la negociación de los presupuestos dará sus frutos y logrará aprobar sus primeras cuentas antes del verano. El jefe del Govern dice que está dispuesto a abordar todas las condiciones que planteen los republicanos y asegura que no ha perdido la confianza en los dirigentes de Esquerra.

¿Cómo se encuentra? ¿Ya está en plena forma?

Me encuentro bien, ya he terminado el tratamiento, he recuperado completamente la movilidad y ya empiezo a hacer un poco de deporte. Estoy bien, con ganas.

Esta semana ha llegado a un acuerdo sobre un desacuerdo y ha retirado los presupuestos que aprobó en el Consell Executiu del Parlament. ¿Se arrepiente de haberlos presentado?

No, creo que he hecho lo que tenía que hacer, que era presentar unos presupuestos, porque creo que Catalunya los necesita y estoy contento por el acuerdo con ERC para que se aprueben antes del verano, que implica que nos sentamos a negociar y aprobamos un suplemento de crédito para no paralizar el país. He actuado basándome en la búsqueda de estabilidad, que creo que es lo que conviene en un contexto internacional lleno de incertidumbre, y con criterios de responsabilidad.

Con los presupuestos he actuado basándome en la búsqueda de estabilidad y con criterios de responsabilidad

¿Qué puede suceder en estos meses que le haga pensar que es posible llegar a un pacto con ERC?

Yo haré todo lo que tenga que hacer y todo lo que pueda hacer para que Catalunya tenga presupuestos. Si algunas formaciones políticas, en este caso ERC, me piden más tiempo, estoy dispuesto a dárselo. Lo que tenemos que dejar claro es que tiene que haber unos presupuestos, que es el acuerdo al que hemos llegado. Yo cumpliré con mis compromisos, espero que ERC cumpla con su palabra. Abriremos de forma inminente el proceso de negociación y escucharemos sus propuestas, con el objetivo de que sean unos buenos presupuestos no para los partidos, sino para los ciudadanos de Catalunya.

El desacuerdo radicaba en la recaudación del IRPF. ¿Qué tiene que pasar para darle cumplimiento?

Los compromisos que yo he adquirido los he cumplido todos y lo seguiré haciendo. También este.

Haré todo lo que tenga que hacer y todo lo que pueda hacer para que Catalunya tenga presupuestos

Uno de los desencadenantes fue la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la Moncloa, donde parece que su compromiso no fue asumido por el presidente del Gobierno. ¿Tenemos que esperar un gesto de Sánchez?

Tenemos que esperar ser capaces de aprobar unos presupuestos que pongan recursos en la sanidad, la educación, la movilidad y las infraestructuras; y que asienten las condiciones para que Catalunya aproveche sus oportunidades, que este contexto tan incierto a nivel geopolítico internacional nos presenta, y también para evitar los riesgos que esto nos plantea. Yo he dicho que cumplo todos mis compromisos y me reitero. La trayectoria de mi Govern lo avala.

Hay quien le pide que presione a Sánchez. ¿Le ha llegado a pedir este gesto con el IRPF?

Como president de Catalunya, me debo a los ciudadanos de Catalunya. Y es lo que estoy haciendo. Y creo que lo mejor que nos puede pasar a los catalanes es que siga habiendo un Gobierno socialista encabezado por Sánchez en España. Los avances que ha habido en Catalunya, con mi gobierno y el de Sánchez, son palpables y notorios. Hemos desencallado el aeropuerto, hemos puesto en marcha mejoras en los hospitales, hemos impulsado una ley de barrios, hemos aprobado el Estatut de Municipis Rurals, hemos iniciado acciones para simplificar, modernizar y agilizar la administración; y hay muchas empresas que han regresado a Catalunya. Creo que el país está avanzando y creo que esto es defender Catalunya.

Junqueras pide "avances en soberanía" que sean equiparables a la cesión del IRPF. ¿De qué están hablando?

Lo que es importante es que los presupuestos respondan a las necesidades de los ciudadanos de Catalunya. Escucharemos las propuestas que haya. Estamos dispuestos a apoyar todo lo que vaya en beneficio de los ciudadanos de Catalunya. Mi voluntad es que haya presupuestos y mi horizonte es a 10 años vista. Yo pienso en un proyecto para los próximos 10 años y tenemos que garantizar el acceso a la vivienda y poner las infraestructuras de movilidad al nivel de excelencia que Catalunya merece. No es sencillo porque nos hemos encontrado una situación que, siendo franco, es peor de la que esperábamos. También tenemos que garantizar que somos capaces de proteger a los ciudadanos, y estamos mejorando los índices de seguridad de una forma muy notable. Hay que aprovechar las oportunidades que este cambio de paradigma económico nos ofrece, básicamente en el ámbito de la economía del conocimiento.

Estamos dispuestos a apoyar todo lo que vaya en beneficio de los ciudadanos de Catalunya

¿Se ha perdido una cierta confianza entre Junqueras y usted?

No ha sido el momento más dulce de las relaciones, pero yo no he perdido la confianza en los dirigentes de ERC porque creo firmemente en la política de acuerdos y en que el coraje político hoy en día es llegar a acuerdos.

¿Qué impulso dará al Govern si tiene presupuestos? Y si no, ¿volveríamos al escenario del adelanto electoral?

Solo contemplo el escenario de los presupuestos porque creo en la palabra dada. El Govern desplegará todo el potencial de recursos disponibles y toda su acción, algo que ya está haciendo con los instrumentos actuales de suplemento de crédito y con el presupuesto prorrogado. Con o sin nuevos presupuestos, se impulsarán las políticas para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y para seguir generando prosperidad y que esta sea compartida. El horizonte es el liderazgo: Catalunya vuelve a liderar España. Las políticas requieren recursos y quién ha puesto soluciones encima de la mesa para liderar estos recursos es Catalunya, con la propuesta de financiación que ahora algunos critican, pero nadie había hecho nada hasta ahora. Yo quiero una Catalunya excelente.

Manu Mitru/ Zowy Voeten / EPC

Solo contemplo el escenario de presupuestos porque creo en la palabra dada

Con este horizonte que se fija usted, a 10 años, ¿no tiene miedo de que removerlo todo le desgaste?

No he venido aquí a ocupar asientos, he venido a transformar, a gobernar. Para mí, gobernar es transformar, no es administrar ni contemplar. Y si Catalunya no se pone a ello, no nos irá bien o no nos irá como yo creo que nos tiene que ir. Mi voluntad es esta: gobernar y tomar decisiones. Al final, los ciudadanos decidirán en las urnas si es lo que conviene.

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Seré muy directo: estoy muy convencido del planteamiento socialdemócrata y creo que esta es la solución. A partir de aquí, tengo mucho respeto por otras iniciativas políticas y creo que estamos en unos tiempos en los que tenemos que sumar. Si no, no iremos bien. Si me dicen, ¿qué piensa? Yo pienso que la mejor solución en Catalunya es el PSC.