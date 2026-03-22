Guerra de Irán
La rebaja al 10% del IVA de los carburantes entra en vigor este domingo
Los consumidores pueden ahorrar 20 euros por depósito de coche medio
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El plan anticrisis del Gobierno para hacer frente al conflicto en Oriente Medio entra en vigor este domingo. Una de las medidas más destacadas es la rebaja del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas. Esta reducción del IVA en las gasolineras se traducirá en un ahorro de 20 euros por depósito de coche medio.
La medida pretende hacer frente a la escalada del precio de la gasolina, que en Catalunya era de 1,712 euros de media el litro de 95 el 13 de marzo y que había alcanzado los 1,809 euros el viernes, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El plan impulsado por el Gobierno contempla 80 medidas agrupadas en dos ejes: uno coyuntural para paliar los efectos inmediatos del conflicto y proteger a los sectores más expuestos; y otro estructural para continuar con la política de descarbonización y electrificación de la economía española, tal y como detalló el presidente el viernes.
La mayoría de las medidas del plan estarán vigentes hasta finales de junio. No obstante, el decreto ley con las medidas, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé una cláusula de desactivación de las rebajas fiscales, que se aplicará en caso de que los precios se reduzcan de forma sustancial. Para ello, se comparará el IPC de la electricidad, el gas y los carburantes de abril de 2026 con el de abril de 2025. Solo si el IPC aumenta más de un 15%, el Gobierno mantendrá las reducciones del IVA. Esta cláusula empezará a aplicarse a partir de junio.
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