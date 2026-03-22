ERC solo ha tumbado una vez los presupuestos de un president al que ha invistido: el precedente de 1988

ERC solo ha rechazado una vez los presupuestos de un presidente al que había investido: los de 1988. Los republicanos presentaron una enmienda a la totalidad a las cuentas de Jordi Pujol -en una legislatura en la que habían contribuido a su investidura-, pero salieron adelante gracias a la mayoría absoluta de CiU.

De este modo, el 'no' de ERC nunca ha hecho caer unos presupuestos. Desde la restauración democrática de 1980, los republicanos solo han rechazado cuentas de Pujol y Artur Mas. La última vez fue con los presupuestos de los recortes de Mas. Sí avalaron los de su segundo mandato a cambio de la consulta del 9-N, tanto en 2014 como en 2015, el último precedente de un 'sí' de ERC a unas cuentas sin estar en el Gobierno.

El 'sí' de ERC a todos los presidentes

Esquerra Republicana ha investido a todos los presidentes de la Generalitat desde 1980. Jordi Pujol (1980-2003) contó con el 'sí' de ERC en sus dos primeras legislaturas; Pasqual Maragall (2003-2006) y José Montilla (2006-2010) fueron presidentes con los tripartitos; y Artur Mas (2010-2016) obtuvo el apoyo de los republicanos en su segundo mandato.

ERC ha investido a todos los presidentes de la Generalitat desde 1980: Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra, Aragonès e Illa.

Tanto Carles Puigdemont (2016-2018) como Quim Torra (2018-2020) fueron investidos por ERC, que también formó parte de esos gobiernos. El partido tuvo a su propio presidente con Pere Aragonès (2021-2024) y también votó a favor en la última investidura de 2024, la de Salvador Illa.

De la abstención de 1980 a la oposición de 1988

En el primer año de la restauración democrática, en 1980, ERC se abstuvo en una parte del proyecto de presupuestos, aunque el diputado republicano Heribert Barrera votó a favor. El partido apoyó el resto del texto. Barrera fue el primer presidente del Parlamento restaurado, entre 1980 y 1984, gracias a los votos de CiU, que a su vez contó con el apoyo de ERC para hacer presidente a Pujol.

Los republicanos respaldaron todos los demás presupuestos presentados por Pujol hasta llegar a los últimos de la segunda legislatura, los de 1988. ERC los afrontó desde un partido que se encontraba "a la oposición", según defendía en el pleno el diputado Víctor Torres, presentando y votando a favor de una enmienda de devolución propia.

Los convergentes acabaron aprobando el presupuesto sin aceptar ninguna enmienda de la oposición, ya que entonces contaban con una mayoría absoluta de 72 escaños. En ese punto se rompía el pacto entre CiU y ERC, aunque el 'no' de los republicanos no implicaba que el Parlament tumbara las cuentas.

Durante este segundo mandato de Pujol, el ejecutivo convergente nombró al republicano Joan Hortalà conseller de Industria, después de que ERC hubiera investido al candidato de CiU como presidente de la Generalitat. Hortalà ocupó el cargo media legislatura hasta que dimitió al ser nombrado secretario general de ERC. Años más tarde abandonó el partido y acabó en CDC. Precisamente, ERC vinculó esta salida por parte de Hortalà al "desacuerdo" entre ambas formaciones durante el debate presupuestario.

Los Comuns, ningún caso

El espacio de los ecosocialistas nunca ha votado en contra de unos presupuestos de un presidente al que ha investido. A lo largo de su historia, solo han investido a Maragall, Montilla e Illa, aunque con diferentes siglas. Maragall y Montilla tuvieron su 'sí', ya que ICV-EUiA formaba parte de los tripartitos. Con Illa, los Comunes han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026, aunque ya han avisado que deberán "actualizar" el contenido para avalar el nuevo proyecto, después de que Illa los retirase la semana pasada.

Al margen de los tripartitos, el espacio de los Comuns siempre ha rechazado los proyectos presentados, a excepción de aprobar los dos primeros de Aragonès, aunque votaron en contra de su legislatura. También se abstuvieron en los de Torra, tras descartar su candidatura en 2018. El último 'no' a los presupuestos fue en 2024, lo que provocó la caída de la legislatura de Aragonès.

Solo dos veces en la historia

El Parlament solo ha rechazado las cuentas públicas en dos ocasiones: en 2016 con Puigdemont y en 2024 con Aragonès. Mientras que las consecuencias políticas para Puigdemont fueron someterse a una cuestión de confianza, la caída del último presidente estuvo marcada por la línea roja de los Comuns con el Hard Rock, que provocó la convocatoria de elecciones.

En ambos casos, ERC votó 'sí', mientras que los Comunes votaron 'no'. Los republicanos habían investido tanto a Puigdemont como a Aragonès, pero los ecosocialistas no habían respaldado a ninguno. De hecho, más allá de los presidentes de los tripartitos, los Comuns solo se han pronunciado a favor de Illa.

El 'no' de ERC nunca ha tumbado los presupuestos

Tras la retirada de los presupuestos de Illa por falta de acuerdo con ERC, socialistas y republicanos se han fijado el objetivo de aprobar las cuentas antes de agosto, cuando termina el periodo de sesiones. Ahora bien, si se presenta otro proyecto y llega al Parlament de nuevo sin los apoyos necesarios, puede convertirse en la tercera vez que la cámara rechaza unos presupuestos desde la recuperación de la democracia, y la primera en que un 'no' de ERC haga caer las cuentas.

De momento, Illa ya ha hecho historia al ser el primer president que retira unos presupuestos, y puede volver a sentar precedente si presenta de nuevo unas cuentas este año. Los republicanos han invitado al PSC a plantear una "alternativa" si no es capaz de convencer al PSOE sobre la recaudación del IRPF, pero también han advertido que debe ser "tan buena o mejor". En concreto, plantean nuevos traspasos de competencias a cambio de desvincular el impuesto de los presupuestos.

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Hasta ahora, el último 'no' de ERC a los presupuestos sigue siendo el de 2011 y 2012, con Artur Mas y las cuentas que dieron paso a los recortes.