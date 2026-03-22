Proposición de ley
El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas
Los populares registran en el Congreso una iniciativa para mejorar las condiciones y favorecer la vuelta al servicio de los uniformados de complemento
El Gobierno incrementa el gasto en defensa más del 25% en lo que va de año sin pasar por el Congreso
El PP ha registrado en el Congreso una iniciativa para reincorporar a los militares de complemento y mejorar sus condiciones laborales y retributivas con el objetivo de hacer frente a la falta de personal en las Fuerzas Armadas. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que estas medidas permitirían "reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas en un contexto internacional cada vez más exigente" y ha instado al Gobierno a impulsar cambios legales ante la escasez de efectivos.
La proposición no de ley plantea la reincorporación voluntaria de oficiales de complemento que actualmente se encuentran en situación de reserva de especial disponibilidad, para que puedan seguir prestando servicio hasta la edad de pase a la reserva. El objetivo es cubrir vacantes tanto en la estructura de los ejércitos como en la Administración periférica.
El PP también reclama procesos de estabilización para este colectivo y denuncia un uso excesivo de la temporalidad dentro de las Fuerzas Armadas. Según el partido, muchos de estos militares, altamente cualificados, se ven obligados a abandonar el servicio en torno a los 45 años y a incorporarse al mercado laboral sin que se reconozcan sus competencias profesionales.
En este sentido, los populares alertan de que España está perdiendo talento y experiencia militar mientras persisten problemas de falta de mandos intermedios. Además, critican que el Ministerio de Defensa utilice a estos oficiales para cubrir necesidades estructurales sin ofrecerles una solución estable.
La iniciativa también incluye una mejora de las condiciones de los reservistas de especial disponibilidad, cuya asignación económica, según el PP, ha quedado desfasada tras el aumento del salario mínimo. Por ello, el partido plantea que su compensación se adecúe a su clasificación en la Administración Pública y a su rango militar.
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