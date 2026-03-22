Illa defiende intervenir el mercado y una fiscalidad "justa" para atajar la falta de vivienda: "No se solucionará solo"

"No suelo poner muchas líneas rojas pero una de ellas es que no podemos perder ni un solo euro destinado a la vivienda", ha declarado el president Salvador Illa, en el acto de inauguración de la nueva promoción de viviendas de protección oficial de El Masnou (Maresme) este domingo. El jefe del Govern ha aprovechado su intervención en este encuentro para presumir de su política habitacional, centrada en la intervención del mercado, en un contexto en que la falta de vivienda se sitúa ya como la principal preocupación de los catalanes.

Desde su llegada al Palau de la Generalitat, Illa ha puesto en el centro atajar esta crisis de la mano de sus dos socios de investidura, ERC y Comuns, con quienes ha pactado varias medidas para hacerle frente. La más polémica de ellas, pendiente de su aprobación en el Parlament, es una ley para regular la compra especulativa de los grandes tenedores, es decir, aquellos que disponen de más de 10 inmuebles. "El mercado no solucionará [esta crisis], la empeorará. Por eso las administraciones deben actuar", ha espetado Illa.

El mercado no solucionará [esta crisis], la empeorará. Por eso las administraciones deben actuar Salvador Illa — President de la Generalitat

Su argumento es que, igual que el Govern intervino el mercado para paliar los efectos de las guerras internacionales o del coronavirus -cuando él era Ministro de Sanidad- para combatir la inflación y ayudar al tejido productivo, también es necesario ahora para "ayudar a las familias". "Uso el mismo criterio, hay cosas que el mercado por sí solo no puede arreglar", ha añadido. Y, ante las críticas de otros, principalmente del flanco de la derecha de la oposición, ha pedido a los alcaldes determinación para actuar. "Necesitamos municipios comprometidos con hacer vivienda pública; habrá problemas, nos tropezaremos, habrá gente que se queje, pero hay que tirar adelante, no podremos solucionarlo si no tenemos ayuntamientos determinados a ello", ha añadido, frente al vicepresidente de la AMB, Antoni Balmón, y el edil de El Masnou, Jaume Oliveras, que ha agrecido a Illa su "sensibilidad municipal".

Balmón, también histórico alcalde de Cornellà de Llobregat, ha parafraseado a Illa al declarar en su turno de palabra que las administraciones deben "corregir aquello que el mercado no puede satisfacer". Más allá de la vivienda pública, los consistorios también tienen otras fórmulas para garantizar techo a sus ciudadanos, como la regulación de los pisos turísticos, una fórmula que muchos ayuntamientos, como Balmón o el de Barcelona, están empezando a implantar con la mirada puesta en los próximos años. Otros tantos del área de Barcelona copiarán el modelo, tal y como explicó EL PERIÓDICO. También Badalona, gobernado por el PP, se ha sumado. "No hace falta que pensemos igual ni que coincidamos en todo para colaborar juntos para garantizar el derecho de la vivienda", ha deslizado Illa.

La colaboración con los ayuntamientos

El president, que se ha desplazado al Maresme tras rendir homenaje a las víctimas del accidente de Germanwings en los Alpes franceses, ha celebrado este impulso de los consistorios y ha reafirmado su compromiso de construir de aquí a 2030 unas 50.000 viviendas públicas, algunas de ellas mediante colaboración público-privada, así como seguir apostando por la rehabilitación de edificios, una labor que se puede llevar a cabo gracias a fondos europeos y de la cual ha agradecido a la AMB ser líder, pues la mayoría -y las más urgentes- se concentran en el área de Barcelona. "La vivienda es un derecho, mucho más que eso, y el deber de los ayuntamientos y el Govern es construir tanta como se necesite; necesitamos grúas y más grúas", ha apostillado el jefe del Govern.

El president Salvador Illa, junto al jefe del Parlament, Josep Rull, en el acto de homenaje a las víctimas del accidente de Germanwings en los Alpes franceses. / GOVERN

Tras unos días donde Junts y el PP han criticado que el Executiu no incluya una bajada de los impuestos para compensar la inflación derivada de la guerra de Irán, Illa ha sacado pecho de su política fiscal al recordar a estos partidos que, según ha dicho, los impuestos que se pagan sirven para construir vivienda y dar respuesta a esta problemática. "Para hacer políticas como estas hacen falta recursos y los recursos deben salir de una fiscalidad justa; los impuestos hay que pagarlos", ha apuntado el president. "Una sociedad clara y cohesionada requiere de recursos; quien más tiene es quien más debe aportar", ha zanjado Illa.

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En declaraciones a los medios este domingo, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, también ha defendido la política fiscal actual y ha acusado a PP y Junts de "hacer daño" a Catalunya con su negativa a validar el decreto para congelar temporalmente los precios de alquiler aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la guerra. Los votos de los posconvergentes son imperativos para que el decreto se valide en el Congreso cuando se vote. Mientras tanto, las medidas ya están aplicadas.