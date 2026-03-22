La Generalitat inspeccionará más de 760 establecimientos con incidencia ambiental potencialmente elevada en 2026

El Departament de Territori ha aprobado el Plan de Inspección Ambiental Integrada para el periodo 2026-2028. Se trata del 13.º programa que se impulsa desde que en 2014 se pusieron en práctica las obligaciones sobre inspección ambiental que establece la Directiva de Emisiones Industriales, conocida como Directiva DEI.

El Plan de Inspección Ambiental Integrada supervisa los 1.633 establecimientos activos autorizados en Catalunya y este 2026 prevé la inspección de más de 760 establecimientos con incidencia ambiental potencialmente elevada, entre actividades industriales y/o energéticas (255), actividades de gestión de residuos (99), depósitos controlados de residuos (26) y grandes explotaciones ganaderas (383), tanto del sector porcino como del avícola.

Las inspecciones permiten comprobar el grado de cumplimiento de las prescripciones y las determinaciones fijadas en las autorizaciones ambientales de los establecimientos seleccionados. Los criterios para seleccionar los que se inspeccionarán se basan en una evaluación del riesgo ambiental, teniendo en cuenta sus niveles y tipos de emisiones, la sensibilidad del entorno local donde se ubican, el riesgo de accidente, el historial de cumplimiento de su autorización y la participación en el sistema de gestión ambiental EMAS y en el Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

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Por otro lado, el programa prevé también la realización de inspecciones no programadas tanto para verificar el cese de actividades como para investigar denuncias, accidentes e incidentes, o comprobar la corrección de los incumplimientos detectados en inspecciones anteriores. Los informes de las inspecciones son públicos, con las únicas limitaciones contenidas en la normativa que regula el derecho de acceso del público a la información ambiental. Actualmente, están disponibles en la página web los informes de las inspecciones realizadas entre 2014 y 2024, así como una parte de los informes correspondientes al año 2025, los ya finalizados.