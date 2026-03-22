«Catalunya ha defenestrado a Pujol de una manera implacable; yo no he visto castigos así en España»

Doctorada 'cum laude' en uno de los centros más prestigiosos de París, Gemma Rubí Casals tiene un currículum académico abrumador que la ha llevado a ser una autoridad en la historia de la corrupción en la España contemporánea, un tema que ha puesto bajo el microscopio, precisamente, en Manresa, su ciudad.

Pierre Vilar ha sido una de las máximas autoridades en historia de Catalunya. Usted lo tuvo como profesor en París. ¿Cómo era el trato cercano?

Para mí fue una experiencia fabulosa. Fui a clases de su asignatura sobre naciones y nacionalismo el último semestre que la impartió antes de retirarse, y me dirigió el trabajo de investigación. Me citaba en su casa, por donde desfilaban todo tipo de personalidades. Le hacía mucha gracia tener alumnos catalanes y me decía cosas en catalán. Ya era muy mayor, pero aún tenía todo el carisma.

¿Por qué se ha ido especializando en el tema de la corrupción política?

Siempre me ha interesado mucho cómo funciona la política y cómo se ejerce el poder, y fui viendo que esta parte oscura la historiografía la había naturalizado: como si, por el hecho de ser España un país católico, fuera algo normal. Por tanto, era una historia no explicada que me daba la oportunidad de estudiarla.

¿Cómo funcionaban los siglos XIX y XX?

Había corrupción electoral y clientelismo, que son dos cosas que van de la mano pero no son lo mismo. Formaban una manera de entender la política que lo impregnaba todo. El sistema se basaba más en las familias y en las personas que en grupos organizados con programas políticos claros. Había ideologías, pero el factor personal pesaba más.

¿La corrupción es un comportamiento humano natural?

No nos lo planteamos así. Puede que esté vinculada a la condición humana, pero evitamos considerar la corrupción una tara cultural o un fruto del atraso tipo 'Spain is different', que ha dado lugar a una larguísima corriente regeneracionista. Lo que nos planteamos es el porqué. Y tiene que ver con los sistemas de gobernanza. Los poderes deben estar repartidos, deben vigilarse entre sí, como establecen, por ejemplo, los 'checks and balances' de Estados Unidos. De hecho, sin separación de poderes ya no tenemos una democracia.

¿El peor grado de corrupción en un país se da cuando puedes sobornar a un policía para que no te ponga una multa, por ejemplo?

Eso es lo que se llama 'petty corruption', el pequeño soborno, que es muy habitual en América Latina o en Europa del Este. Es una vía para acceder a servicios públicos. Esto y un nivel de corrupción integral no siempre van juntos. Depende. En España, por ejemplo, a mediados del siglo XIX se puede hablar literalmente de captura del Estado por parte de un grupo de empresarios que lo proveen de bienes y servicios en un régimen de casi monopolio. Incluso la madre de Isabel II tenía una participación abusiva. Tanto, que fue un hecho criticado y denunciado. La denuncia de la corrupción también puede ser una forma de hacer política, incluso en una dictadura.

¿Hay un período especialmente corrupto?

Sí, las dos dictaduras del siglo XX, claramente. Primo de Rivera y Franco. La corrupción campó a sus anchas. Es curioso que lo primero que hizo Primo de Rivera fue, precisamente, una campaña moralizadora, regeneradora, contra los vicios de la administración y los funcionarios que ni siquiera iban a trabajar. ¡Y lo hacía él, que consiguió que los jueces taparan el escándalo de su amante envuelta en temas de drogas!

¿Franco estuvo a su altura?

¡Y tanto! Por ejemplo, con la manera en que hizo su fortuna. Se lucró ya antes de que terminara la Guerra Civil. Fue un depredador. Y recordemos los 'pelotazos' de la Costa del Sol, que fueron un festival, con su hermano implicado en todo tipo de chanchullos sucios. Además de que el sistema funcionaba a base de enchufes, favoritismo, favores... Todo esto es clientelismo, y ha quedado muy incrustado en el imaginario popular.

Durante décadas hubo un turno entre conservadores y liberales con elecciones falseadas. ¿Cómo funcionaba y por qué tantísima gente aceptaba participar?

El partido al que le tocaba debía preparar las elecciones y ganarlas. Había una institución que se llamaba el encasillado, que consistía en que cada distrito debía asegurar la mayoría del partido que organizaba la votación, y para hacerlo se desplegaba un montaje para inventar votos. ¡Había lugares donde los votantes habían votado por orden alfabético! Era un entramado muy complejo con mucha gente implicada porque era útil. El pequeño funcionario que participaba ya veía que no estaba bien, pero la política pasaba por las relaciones personales, por la lealtad entre el patrón y el cliente. Esto ha creado un poso, evidentemente. La idea de que 'hacen lo que quieren con mi voto' viene de muy atrás.

¿Cómo iba todo esto en Manresa en concreto?

Como en cualquier otra ciudad industrial en una comarca agroindustrial. En los pueblos el voto era muy manipulable por los dueños de las grandes casas solariegas. En Manresa era más difícil, pero no tanto como en Barcelona. Era una ciudad pequeña y con una élite dirigente también pequeña. Principalmente grandes fabricantes, pero también hay una cierta presencia de republicanos de clase media que tenían representación en el Ayuntamiento. Y muy pocos votantes. A mediados del siglo XIX votaba un 0,8% de la población. Después el censo fue creciendo. En 1890, con el sufragio universal masculino, ya llega a un 24%.

Al margen de la política, ¿la sociedad de finales del XIX era corrupta?

Debemos procurar no verlo con los ojos de ahora. Un comportamiento se considera corrupto en función de la tolerancia de cada época. Era una sociedad corrupta que, en determinados momentos, era muy crítica con la corrupción. Esto también pasa ahora: durante los recortes de la crisis reciente, la gente era mucho más sensible porque lo estaba pasando mal. Todo el mundo tenía claro que la política era cosa de una minoría y no era limpia. El Estado de derecho en aquella época era bastante una pantomima. Ahora a veces también, ¡pero entonces más! Si los primeros que tenían que hacer cumplir el Estado de derecho hacían aquello de «para mi amigo la ley, y para el enemigo, el reglamento», era difícil creerse la democracia.

¿Ahora el nivel de limpieza en Catalunya o España sería comparable al de otros países de Europa occidental?

Más o menos. Hay áreas como la contratación pública, la financiación de partidos o la concesión de subvenciones donde aún hay diferencia. Los datos de Transparencia Internacional, que nos indican la percepción de los ciudadanos, nos dicen que en España está empeorando. Los informes del GRECO llevan tiempo reprendiendo al Estado español por las conductas corruptas en la cúpula del poder judicial. Cuando se anuncia que se hará un esfuerzo de transparencia dura cuatro días. ¿Y por qué? Seguramente, porque a mucha gente ya le va bien que sea así. También llaman la atención, por ejemplo, cosas como la Ley de Secretos Oficiales franquista, de 1968, que ahora se dice que debería revisarse; deberíamos preguntarnos por qué en todo el tiempo que ha pasado no se ha modificado. ¿Por qué tiene que haber secretos oficiales? Este también es un tema que debería explicarse y que está conectado con la falta de transparencia de la política.

¿Por qué la corrupción de los partidos no se castiga más en las urnas?

Ah, la gran pregunta. Pero en Catalunya sí que la hemos castigado. La de CiU, mucho. Jordi Pujol ha sido defenestrado de una manera implacable. Yo no he visto castigos así en el Estado español. Supongo que la percepción sigue siendo que «corrupto por corrupto, que sean los míos».

¿Tiene solución?

No lo sé, pero yo aspiro a ello. Toda la investigación que hacemos intenta ayudar. ¡Soy una idealista! Debemos querer democracias más sanas. Es muy difícil, y más ahora que existe la amenaza de los populismos de derecha, pero debemos luchar. Y en esto sí que los ciudadanos tenemos una responsabilidad.

¿Qué se puede hacer?

No hay varitas mágicas, pero haría falta mucha más conciencia ciudadana y más movilización. Los gobiernos son un espejo de lo que somos nosotros. Somos corresponsables. La posición cómoda de quedarse en casa no nos llevará a ninguna parte.

La mayoría de estudiantes universitarios no saben qué es el 23-F. Esto no ayudará.

La caída del nivel de los estudiantes es evidente. Se nota sobre todo en las dificultades que tienen para entender lo que leen o para redactar de manera correcta cuando ya están en la Universidad. La incorporación de móviles y la distracción permanente hace que no lean nada, y sin leer falla todo. Quizá los padres no ayudan lo suficiente. Los países nórdicos están retirando los móviles de las clases y obligando a los alumnos a tomar apuntes. En el fondo, estamos sufriendo unas tendencias pedagógicas un poco ingenuas, que pretenden que los niños aprendan divirtiéndose y descuidan el uso de la memoria, que es esencial.

Con tanta política en su vida, ¿nunca le ha tentado probarla?

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Sí, pero habría tenido que dejar de lado el mundo académico, que es mi pasión.

Las cuatro esquinas ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? Sí. Mejor cualidad y peor defecto. Fuerza de voluntad, y tendencia a la dispersión. ¿Cuánto es un buen sueldo? El que permite cubrir las necesidades vitales hasta final de mes. ¿Nota presión estética social? Sí. Su libro preferido. «El príncipe», de Maquiavelo. Una obra de arte. La pintura impresionista. ¿En qué es experta? En dar clase. ¿Qué se debería inventar? Un civismo profundo y militante. ¿Dios existe? No lo sé. ¿Con qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Napoleón. Un mito erótico. James Dean. Termine la frase. La vida es... Un privilegio. ¿La gente por naturaleza es buena, mala o regular? Buena. Haga un paraíso con tres ingredientes. Agua, pan y amor. Un lema para su vida. Intentemos que la vida sea sencilla.