El Govern descarta rebajar el IRPF para hacer frente a la crisis económica por la guerra de Irán

El Govern aprobará el martes que viene en el Consell Executiu un "primer paquete" para hacer frente a la escalada de precios derivada de la guerra de Irán, que tiene ya un impacto sobre la economía familiar y empresarial catalana. Un listado de medidas todavía por concretar -y cuantificar- entre las que no habrá una rebaja del tramo autonómico del IRPF, una de las principales exigencias de la oposición.

Este sábado, la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, ha descartado que el Executiu vaya a incluir esta propuesta en futuros paquetes anticrisis porque considera que existen alternativas más eficaces para aliviar la presión económica sobre las familias. "No nos lo planteamos" ha afirmado con rotundidad, un día después de reunirse con los grupos parlamentario -salvo Vox y Aliança Catalana- para recabar sus propuestas para este escudo social.

Romero ha defendido que una rebaja del IRPF tendría un impacto muy limitado en los contribuyentes, pero supondría una pérdida significativa de ingresos para la administración. "Una rebaja del IRPF en esos tramos podría suponer unos 10 euros al año, pero la recaudación total que pierde la administración es muy elevada", ha explicado. En este sentido, ha apuntado, a modo de ejemplo, que reducir una décima el tramo autonómico implicaría un ahorro de unos 15 euros por contribuyente, pero una merma de hasta 30 millones de euros en las arcas públicas.

La consellera ha subrayado que estos recursos podrían destinarse a políticas más focalizadas, como "ayudas directas a familias vulnerables", que tendrían un mayor impacto en el actual contexto de inflación y encarecimiento de la vida.

Además, ha recordado que el Govern ya aplicó recientemente medidas fiscales en esta línea. "El año pasado hicimos una modificación del tramo autonómico del IRPF para reducir la carga en los tramos hasta 35.000 euros que afectó al 17 % de la población", ha señalado. La medida, que se incluyó en un suplemento de crédito pactado con ERC y Comuns, buscaba aliviar la carga tributaria de las rentas más bajas y medias e incluía también ayudas para acceder a la vivienda.

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Aun así, la titular de Economia ha asegurado que su Govern estudia medidas relacionadas con la política fiscal, como actuaciones dirigidas especialmente al sector pesquero y agrícola, afectados por determinados gravámenes propios de la Generalitat. "Queremos modificar algún impuesto propio o eliminar algunas tasas que perjudican o generan presión fiscal en el sector pesquero y agrícola", ha añadido, como ya explicó el viernes.