Acciona pagó casi 200.000 euros a Servinabar por dos operaciones logísticas en Malpica y Plaza

Los tentáculos de la trama de Santos Cerdán, exsecretario de Organización investigado por las presuntas mordidas obtenidas en proyectos de obra pública a través de la empresa Servinabar, siguen extendiéndose por Aragón. La firma, que compartía con el empresario Antxón Alonso, fue un participante activo en estas adjudicaciones de la mano de Acciona, gran constructora que eligió a la empresa navarra para ayudarle en algunos trámites. Casi 200.000 euros habría pagado Acciona a Servinabar por dos operaciones logísticas en el entorno de Zaragoza, una en el polígono de Malpica y otra en Plaza.

Esto se desprende de un amplio documento entregado por Acciona a la Audiencia Nacional en el que refleja todos los contratos, compromisos y gestiones que compartió con Servinabar. Desde ayuda a la obtención de licitaciones públicas hasta contratos concretos, de menor tamaño, desfilan por más de 150 páginas en las que la comunidad autónoma aparece en varias ocasiones. Las operaciones logísticas fueron el objetivo de Servinabar y Acciona en Aragón, aunque también llegaron a hablar de la entrada de la constructora en el mundo de las energías renovables de la mano de Forestalia, otra empresa investigada desde hace semanas por la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil), también dentro de una presunta trama de corrupción.

Acciona señala en su informe que pagó a Servinabar 44.104,50 euros dentro de la operación de derribo de la Universidad Laboral, en beneficio de Montepino. En esos terrenos acabaría levantando Inditex su gran complejo logístico en el polígono Zaragoza. Según el contrato, el servicio ofrecido por Servinabar es el de "servicio técnico prevención", centrado en "riesgos laborales para la Nave ITX". La empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán facturó 4.500 euros para un periodo de doce meses. Se emitieron siete facturas, con la primera reflejando los dos primeros meses de trabajo. Acciona destaca en su informe el intercambio de correos electrónicos entre "un empleado de Acciona Construcción y el empleado de Servinabar que están relacionados con temas de trabajo como control de accesos, reportes mensuales del listado de trabajadores que han accedido al proyecto y las jornadas de trabajo".

El caso de la Universidad Laboral ya saltó a los medios de comunicación en diciembre de 2025. La UCO de la Guardia Civil detectó entonces pagos de hasta 100.000 euros a Servinabar, la mercantil de Cerdán y Alonso. Lo habría hecho recibiendo dos pagos de unos 50.000 euros por parte de Erri Berri, una empresa experta en demoliciones que habría hecho los trabajos que Montepino, después de hacerse con los suelos subastados por el Gobierno de Aragón, había encargado a Acciona, que subcontrató a Erri Berri.

Una segunda operación en Plaza

Acciona refiere en esta documentación enviada a la Audiencia Nacional una segunda operación por parte de Servinabar. En total, 145.200 euros repartidos en tres facturas de 48.400 euros emitidas entre 2022 y 2024. La descripción que hace la constructora de este proyecto es la de "la ejecución de las obras de derribo de las edificaciones que constan construidas" sobre una finca en la calle Manfredonia, en el polígono industrial de Plaza.

Sevinabar es presentada como la empresa encargada de asumir las tareas de BID y BIM Manager, es decir, de gestionar los trámites intermedios y coordinar las tareas y los agentes que intervendrán en la elaboración del proyecto. La empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán afirma cobrar unos honorarios de 120.000 euros por "la oportunidad" de hacerse con una operación en Malpica, con Montepino como cliente.

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Los hitos que se marca la propia empresa involucran, de manera indirecta, al Gobierno de Aragón. Por cada uno de los tres cobraría 40.000 euros y son, por el orden reflejado por Servinabar, "aprobación inicial del PIGA para la generación de suelo", "aprobación definitiva del PIGA necesario para la generación de suelo" y "compra definitiva del inversor logístico de la parcela".