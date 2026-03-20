CASO SUPERCOPA
El socio de Piqué pide a la jueza que desbloquee las cuentas de Kosmos para cobrar su parte del negocio de la Supercopa
La empresa saudí Sela y la firma del exjugador del Barça acordaron unos honorarios del 5,5% del dinero que recibiera la sociedad por el traslado de la competición
El empresario Fernando Soler, socio del exfutbolista Gerard Piqué, ha reclamado este viernes a la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, que desbloquee las cuentas de la empresa Kosmos para cobrar su su parte del negocio de la Supercopa, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado esta redacción.
Soler, que ha declarado por videoconferencia como testigo desde Barcelona en el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) ha respondido, a preguntas del fiscal, que él mantenía contacto con la empresa pública saudí, Sela, con anterioridad y que trabajó para Kosmos, la empresa de Piqué, para tratar de llevar la final de la Supercopa de España al país árabe. Ambas partes acordaron unos honorarios del 5,5% del dinero que recibiera la empresa, que tiene las cuentas bloqueadas por la jueza Rodrigo.
La Cartuja
Por otra parte, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que dos de los investigados en el caso Supercopa, que instruye la jueza de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, habrían cobrado parte de los fondos abonados por la sociedad Estadio de la Cartuja --durante la etapa de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-- por las obras de adecuación del terreno de juego sevillano para que se disputaran cuatro partidos de la fase final de la Eurocopa 2020.
En concreto, los agentes apuntan en su informe, de 23 de febrero y al que ha tenido acceso esta redacción, la existencia de pagos a Gruconsa, de esta sociedad a Dismatec Sport; administrada de hecho por Francisco Javier Martín Alcaide, alias 'Nene', amigo de Luis Rubiales; y de la mercantil Dismatec con destino al despacho GC Legal (dirigida por Tomás González Cueto), que ejercía el cargo de comisionado de Control Externo de la RFEF.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuesta CIS: El PP recorta distancias con el PSOE y Vox pierde más de dos puntos en un mes
- Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal
- El PSOE pide 'una reflexión' a los partidos que están a su izquierda para que 'unifiquen fuerzas' tras los resultados de Castilla y León
- Robles exige a Israel a través de la ONU que 'respete la vida' de los cascos azules en el Líbano
- Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Defensa cambia de emplazamiento a los militares españoles enviados a Irak para ponerlos a salvo
- Acciona Construcción denuncia ante la Fiscalía los contratos con Servinabar de Sant Feliu y Logroño, al detectar 'mendacidad y ocultación
- Rufián y Tardà defienden juntos el frente de izquierdas que Junqueras rechaza: 'Nos jugamos mucho