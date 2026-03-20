Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, explicó hace unos días que Adif, la empresa titular de la infraestructura de Rodalies, ha invertido 110 millones de euros en obras de mantenimiento de emergencia desde el accidente de Gelida, que acabó con la vida de un maquinista en prácticas el pasado 20 de enero. Esa cifra no se comparó con la inversión en mantenimiento extraordinario que ha ido ejecutando Adif en estos últimos años, pero, según ha podido saber EL PERIÓDICO, equivale prácticamente a toda la inversión destinada a este concepto en la red de Rodalies en Catalunya en los últimos seis años.

Según fuentes conocedoras consultadas por este diario, Adif ha invertido desde 2020 unos 111 millones de euros en actuaciones vinculadas al mantenimiento de urgencia de la infraestructura. En este paquete se incluye tanto el mantenimiento de la red -que la empresa encarga a contratas para revisar y reparar la vía- como otras intervenciones asociadas, desde actuaciones en puntos sensibles hasta asistencias técnicas, redacción de proyectos o pequeñas obras de refuerzo, pero no grandes planificaciones para renovar la red.

En solo dos meses -entre el 20 de enero, el día del accidente, y el 20 de marzo de 2026- la compañía ha ejecutado el mismo volumen de inversión que acumuló entre 2020 y 2025. Durante este periodo, las actuaciones se han centrado principalmente en las trincheras, tramos de vía excavados por debajo del nivel del terreno especialmente expuestos a problemas de drenaje y desprendimientos, aunque también han incluido mejoras puntuales en las vías. Del total invertido en esos seis años, destaca especialmente 2020, cuando los estragos del temporal Gloria obligaron a destinar más de 50 millones de euros a trabajos de mantenimiento, lo que concentra cerca de la mitad de toda la inversión del periodo.

Incidencias en Rodalies, afectados R2sud, R4, R13, R14, R15 y R17. / ACN

Actuaciones y revisiones intensas

Todas las actuaciones urgentes para las que se ha destinado 110 millones de euros tras el accidente de Gelida forman parte de un despliegue extraordinario que suma cerca de 700 intervenciones sobre la red y que ha implicado a unos 400 trabajadores a lo largo de toda la vía. El objetivo no ha sido solo reparar incidencias, sino someter la infraestructura a una revisión intensiva que ha permitido aflorar nuevas deficiencias a medida que avanzaban las revisiones.

Entre los trabajos más relevantes destaca la reconstrucción de taludes para prevenir desprendimientos, uno de los puntos débiles detectados tras episodios meteorológicos recientes. Antes de la última gran tormenta que provocó indirectamente el accidente mortal, la red registraba 95 limitaciones temporales de velocidad; tras su impacto, la cifra se elevó hasta las 205. Desde entonces, las actuaciones han permitido ir reduciendo progresivamente estas restricciones.

Un tren de Rodalies, en una imagen de archivo. / David Céspedes

600 puntos sensibles

A estas intervenciones se suma la tala masiva de arbolado con riesgo de caída sobre la infraestructura, otra de las causas recurrentes de incidencias en el servicio. En paralelo, Adif ha llevado a cabo una auditoría acelerada del estado de la red. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, explicó que se realizaron alrededor de 900 inspecciones en poco más de un mes, el equivalente a todo un año de revisiones en condiciones normales. En total, se han analizado cerca de 600 puntos considerados sensibles, lo que ha permitido priorizar actuaciones y ampliar el alcance inicial del plan de choque. El despliegue ha contado, además, con la participación simultánea de numerosas empresas externas para acelerar los trabajos.

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El volumen movilizado en pocos meses equivale a lo que se ha ejecutado en seis años, pero fuentes conocedoras del operativo apuntan que la cifra de inversión podría seguir creciendo en los próximos meses, a medida que avancen las inspecciones y se ejecuten nuevas intervenciones en los puntos más críticos de Rodalies.