El Govern sitúa el refuerzo de la Agència Tributaria de Catalunya como "línea de negociación" con ERC para los presupuestos

El Govern y ERC buscan una alternativa a la recaudación del IRPF para lograr un punto de encuentro que permita aprobar unos nuevos presupuestos para 2026, después de que Salvador Illa retirase el proyecto ya en tramitación del Parlament por la negativa de Esquerra a validarlos. Este viernes, el mismo día que estaba prevista su primera votación, la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, ha asegurado en una entrevista en 3Cat que "confía" en que ambas partes se pongan de acuerdo para que las cuentas públicas salgan adelante antes de verano.

Oriol Junqueras, el líder republicano, pide una "propuesta igual o mejor" a la recaudación del tributo y el Executiu, de momento, ya ha situado lo que podría ser una oferta para atraer su 'sí': muscular la Agència Tributaria de Catalunya (ATC) para "dejarla a punto" cuando llegue el momento de gestionar el IRPF. "Sería razonable que fuera una línea de negociación con ERC", ha declarado Romero. Lo que sí ha asegurado que no lo era, ha deslizado, es que el líder republicanos exigiera una cosa que "no depende de la Generalitat", pues las modificaciones para habilitar al Govern a recaudar el IRPF requieren modificaciones en el Congreso.

Sería razonable que fuera una línea de negociación con ERC Alícia Romero — Consellera de Economia i Finances

"Me gusta que ERC haya visto que condicionar el IRPF no era razonable porque no depende de la Generalitat, pedimos menos escepticismo y más confianza", ha apostillado. De hecho, ha sido en este punto en el que ha puesto de ejemplo cuestiones en las que sí que pueden avanzar y "cumplir" como "desplegar" la ATC. "Que nos pidan cosas que dependan de nosotros", ha exigido Romero, quien ya desde un principio ha negado rotundamente que la candidatura de María Jesús Montero a las elecciones de Andalucía, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, haya sido un escollo para lograr un pacto con ERC. "No, no y mil veces no", ha zanjado la consellera, tras poner en valor que haya sido ella la impulsora del nuevo modelo de financiación autonómico que Esquerra exigió para la investidura de Illa.

Muscular la ATC

El problema del IRPF, ha dicho, no viene de Madrid, sino que responde a la complejidad "técnica y política" que supone, y para la que la conselleria necesita "tiempo", pues ha reconocido que ella nunca vio claro que estuviera a punto en 2026, como se habló inicialmente. Pero también requiere de las reformas legales necesarias para disponer de "todos los instrumentos". Y ahí es donde gana protagonismo como herramienta imprescindible la ATC, organismo que el Govern está "musculando" para poder "gestionar mejor" los tributos que ahora pasan por ella, pero también con la mirada puesta en el IRPF. "Hay muchos elementos para ganar soberanía, podemos desplegar instrumentos como la agencia tributaria", ha apuntado. Romero ha asegurado que su margen para crecer es muy amplio. "Para ponerla en el lugar que le toca hace falta muscularla", ha asegurado.

Hay muchos elementos para ganar soberanía, podemos desplegar instrumentos como la Agència Tributaria de Catalunya Alícia Romero — Consellera de Economia i Finances

Un informe de la Generalitat del verano pasado admitía que, si algún día quiere recaudar el IRPF, su número actual de profesionales es insuficiente. Ahora mismo tiene 830 trabajadores, una cifra muy alejada de los 4.400 que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Catalunya y que es quien ahora recauda el IRPF en la comunidad. Ese mismo informe establecía que la ATC, si quería gestionar un tributo masivo como el de la renta, tenía que incorporar 400 agentes de refuerzo en 2026 y 700 en 2027.

La ampliación de la Agència Tributaria de Catalunya ha sido un asunto recurrente en las negociaciones entre el Govern y ERC. Ya en el pasado, ha servido para desencallar otros asuntos. Por ejemplo, en mayo de 2025, el Ejecutivo de Illa aprobó ampliar con 200 trabajadores la hacienda catalana a cambio de que los republicanos le aprobaran un suplemento de crédito para poder engrasar las finanzas de la Generalitat.

Dos meses después, en julio de ese mismo año, los dos mismos protagonistas pactaron la creación de dos nuevos cuerpos de profesionales dentro de la ATC: uno de agentes tributarios y un cuerpo superior de informática. "Necesitamos ponerla a punto, la agencia necesita una revisión tecnológica, más inspectores y más oficinas, sería razonable que fuera una línea de negociación con ERC", ha insistido la consellera.

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Empezar a negociar partidas

El escenario del Govern es ponerse a trabajar ya para tener listos los presupuestos en junio o julio y, para ello, Romero ha dejado claro que el tema del IRPF queda al margen y que ambas partes ya pueden sentarse a negociar las cuentas públicas, es decir, la letra pequeña de las partidas presupuestarias, algo que en la pasada negociación nunca se llegó a dar por la negativa de ERC de sentarse, siquiera, a negociar. "Hay margen para hablar y eso no será un problema; no aparcamos el IRPF, seguiremos trabajando pero a otro ritmo".