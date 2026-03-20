Discrepancias
Junqueras ratifica su rechazo al frente de izquierdas de Rufián: "ERC se presentará como ERC en todas partes"
El presidente de ERC y el líder en el Congreso vuelven a discrepar públicamente sobre las alianzas del partido
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Rufián y Montero celebrarán un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril sobre el futuro de la izquierda
Joan Tardà (ERC): "Aspiro a ver a Junqueras como president tras el triunfo de un frente de izquierdas en Catalunya"
Gabriel Rufián insiste, pero Oriol Junqueras no lo ve. El líder de ERC en el Congreso y el presidente del partido siguen discrepando pública y abiertamente sobre si ERC tiene que abonar o no un frente de izquierdas en las próximas elecciones como fórmula para intentar frenar el auge de la extrema derecha. El jueves Rufián anunció un acto en Barcelona para el próximo 9 de abril para abordar este asunto. Junqueras este viernes ha vuelto a descartar que su partido participe en una confluencia de izquierdas: "Mi compromiso es que ERC se presentará como ERC en todas partes".
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras ha defendido que ERC tiene 95 años de historia -los cumplió esta semana, el 19 de marzo- y dispone de "las mejoras siglas de la historia de Catalunya en el ámbito de los partidos". Es por esto que no está dispuesto a diluir esta marca en una coalición electoral o en otras aventuras con las formaciones a la izquierda del PSOE. También ha apelado a un factor emocional: ha dicho sus padres y sus abuelos votaron "toda la vida a ERC" y que no será él quien quite las siglas de las papeletas.
ERC tiene las mejoras siglas de la historia de Catalunya en el ámbito de los partidos
Junqueras ha vuelto a despachar el asunto evitando una confrontación directa con Rufián. De hecho, ha asegurado que respeta "todas las opiniones personales" y el derecho a la "libertad de conciencia". Eso sí, también ha lanzado una advertencia: que ERC toma las decisiones "respetando a su militancia y sus órganos internos, especialmente el consejo nacional". "Seguro que esto nadie lo cuestionará", ha concluido. Mensaje enviado.
Junqueras y Rufián discrepan sobre el frente de izquierdas desde el minuto de uno y no tienen problema en airearlo públicamente. La cuestión es si esto influye negativamente en su relación y en si esto pone en peligro el puesto de Rufián en el Congreso. Por ahora, pese a la incomodidad mutua, no lo parece. De hecho, el propio Junqueras ha garantizado públicamente que Rufián volverá a ser su candidato. La duda, sin embargo, es si los recelos podrían crecer a medida que se acerquen las elecciones generales, previstas para julio de 2027 si no hay un adelanto antes.
Hay mucha gente espantada por lo que viene y, si a mí me cuesta el cargo, pues oye, bienvenido sea
Rufián ha dado señales de que piensa ir con su idea hasta el final. Este mismo lunes, en un acto en Barcelona, volvió a defender este frente y aseguró que no temía que le costara el cargo: "Hay mucha gente espantada por lo que viene y, si a mí me cuesta el cargo, pues oye, bienvenido sea". El próximo 9 de abril, de nuevo en Barcelona, abordará el asunto junto a la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero. Este viernes Junqueras ha explicado que consultará su "agenda", pero no ha dado la impresión que tenga pensado asistir.
En este pulso Junqueras-Rufián, el primero cuenta con un aliado. La idea de este frente de izquierdas cuenta por ahora con pocos aliados, tanto dentro de ERC como en otros partidos que están invitados a participar en este proyecto. Por ejemplo, Bildu y el BNG ya han declinado participar de cualquier alianza así. Sin embargo, Rufián ha prometido dar la batalla hasta el final. Al asunto, pues, le quedan más capítulos. El próximo, el 9 de abril en Barcelona.
A vueltas con la financiación
Esta ha sido la semana de los presupuestos y Junqueras sigue explicándose por el pacto que ha llegado con el president Illa para intentar salvar las cuentas públicas de la Generalitat de este año. El líder de ERC ha vuelto a pedir al PSOE que, aprovechando la presentación de la ley para la nueva financiación, modifique el artículo de Lofca que impide a las comunidades como Catalunya recaudar el IRPF.
Eso sí, ha dejado claro que, si no lo hace, ERC votará igualmente a favor de la nueva financiación, ya que la considera buena y la negoció él mismo en persona. "Votamos todo aquello que es bueno para Catalunya y votaremos a favor de la financiación porque quien la ha negociado es ERC", ha zanjado. Pese a todo, ha vuelto a insistir en que si Illa quiere presupuestos en Catalunya tendrá que garantizar el IRPF o presentar una alternativa "igual o mejor".
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