El Govern anuncia un "primer paquete" de ayudas a empresas y familias por la guerra de Irán pero no concreta las cifras

El Govern de Salvador Illa ha anunciado este viernes que la próxima semana aprobará en el Consell Executiu un primer paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Irán, destinadas principalmente a las familias y a las empresas, pero sin concretar todavía cifras. Tras reunirse con todos los grupos parlamentarios -salvo Vox y Aliança Catalana- en el Palau de la Generalitat, la consellera de Economia y Finances, Alícia Romero, ha señalado que todavía no se ha hablado de números, sino que el encuentro se ha centrado en debatir la forma de las medidas, que terminarán de perfilar durante el fin de semana para cuantificarlo.

"No podemos dar cifras porque estamos acabando de pactar las medidas", ha afirmado en una atención a los medios en la sede del Govern, si bien ha reconocido que la falta de presupuestos dificulta -o incluso puede imposibilitar- la puesta en marcha de algunas de las que se han planteado en la reunión. "Sin presupuestos es imposible un abordaje ambicioso para las familias", ha lamentado. De momento, el paquete de medidas se aprobará el próximo martes y Romero ha dejado claro que, ante el escenario actual, habrá más escudos anticrisis en el futuro. Para ello, esperarán a conocer las decisiones que pueda tomar la Comisión Europea por el encarecimiento de la energía, así como desde el Ejecutivo Central.

Una "unidad de vigilancia" para controlar los precios

Sin ofrecer grandes detalles, la titular de Economia ha explicado que este primer paquete se divide en tres bloques: ayudas al tejido productivo, protección a las familias e impulso de las energías renovables. También ha aseverado que, paralelamente, se pondrá en marcha un grupo de trabajo para "hacer seguimiento de los precios" y evitar que las empresas especulen y trasladen a los ciudadanos los costes de la guerra, por ejemplo, tras las rebajas fiscales presentadas por Pedro Sánchez. "Será una unidad de vigilancia que podrá tomar medidas si es necesario", ha añadido. El equipo estará formado por agentes de la Agència Catalana de Consum y de la de Competència.

El primer bloque, destinado al sector empresarial, incluye ayudas directas a las empresas y una línea de financiación del ICF con bonificaciones para "hacer frente a esta nueva situación", según ha detallado Romero, sin concretar más. Lo que sí ha puesto sobre la mesa es que cualquier ayuda del Govern irá vinculada al mantenimiento de los puestos de trabajo, una exigencia de ERC y Comuns.

En este ámbito también se estudia incluir rebajas fiscales complementarias a las ya anunciadas este viernes por el Gobierno central, como el IVA reducido al 10% para los combustibles. "Tenemos poco margen, pero veremos qué podemos hacer con los impuestos propios", ha apuntado la consellera, que sí ha descartado una deflactación del IRPF, como reclaman algunos partidos de la oposición como Junts y el PPC. Romero ha hablado de tocar "alguna tasa" relacionada con el sector pesquero o agrícola, con "alguna excepción o suspensión temporal". Asimismo, y todavía en este punto, se reforzará el asesoramiento desde Acció, con programas de internacionalización para empresas y campañas de promoción en otros países para "favorecer las exportaciones".

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El segundo bloque se centrará en la protección de las familias, con una línea de ayudas directa "abierta y genérica", preparada para abrir convocatoria una vez se analice el impacto de la crisis, y destinada a "colectivos vulnerables". Por último, el paquete incluye un tercer bloque centrado en el impulso de las energías renovables a medio y largo plazo.