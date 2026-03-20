Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos profesoresPrecio gasolinaRodaliesConvocatoria EspañaFelipe VITumoresBarcelonaJimmy GraceyGuerra IránSorteo ONCE Día del Padre
instagramlinkedin

Violencia sexual

La defensa del exDAO se aferra a que en el audio la mujer que le denuncia se despide con un "adiós cariño"

Carga contra el "desmedido protagonismo" del abogado de la acusación y pide al juez que le aperciba

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, a su llegada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España).

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, a su llegada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil José Ángel González, ha presentado un nuevo escrito ante el juez de Violencia Sobre la Mujer David Maman, que le investiga por agredir sexualmente a una subordinada, en el que carga contra el "desmedido protagonismo" del abogado de la acusación a la vez que revela parte del contenido de la prueba clave, un audio del momento de la agresión que fue reproducido en la declaración de ambos el pasado mares.

Asegura que cuando se despiden, aunque la mujer dijo no recordarlo, se puede escuchar un adiós cariño” resulta incompatible con el comportamiento de quien afirma haber sido víctima de una agresión sexual instantes antes. Agrega que las manifestaciones realizadas por la denunciante sobre por qué subió al domicilio del ex mando policial donde presuntamente sucedieron los hechos "evidencian que su permanencia en el domicilio de Don José Ángel González respondió a una decisión voluntaria, circunstancia difícilmente compatible con la situación" de agresión que describe en la denuncia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CIS: El PP recorta distancias con el PSOE y Vox pierde más de dos puntos en un mes
  2. Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal
  3. El PSOE pide 'una reflexión' a los partidos que están a su izquierda para que 'unifiquen fuerzas' tras los resultados de Castilla y León
  4. Robles exige a Israel a través de la ONU que 'respete la vida' de los cascos azules en el Líbano
  5. Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
  6. Defensa cambia de emplazamiento a los militares españoles enviados a Irak para ponerlos a salvo
  7. Acciona Construcción denuncia ante la Fiscalía los contratos con Servinabar de Sant Feliu y Logroño, al detectar 'mendacidad y ocultación
  8. Rufián y Tardà defienden juntos el frente de izquierdas que Junqueras rechaza: 'Nos jugamos mucho

PSOE y Sumar pactan un decreto con medidas en vivienda separado del plan anticrisis por la guerra

PSOE y Sumar pactan un decreto con medidas en vivienda separado del plan anticrisis por la guerra

Felipe VI, investido 'protector' de Santa María la Mayor, la basílica donde está enterrado el Papa Francisco

El Tribunal Supremo inicia los trámites para embargar a Ábalos y Koldo porque no han prestado fianza de cara al juicio

El Tribunal Supremo inicia los trámites para embargar a Ábalos y Koldo porque no han prestado fianza de cara al juicio

El PP responderá a Sánchez con Tellado ante "un Gobierno en llamas"

El PP responderá a Sánchez con Tellado ante "un Gobierno en llamas"

DIRECTO | Declaración de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario

DIRECTO | Declaración de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario

El socio de Piqué pide a la jueza que desbloquee las cuentas de Kosmos para cobrar su parte del negocio de la Supercopa

El socio de Piqué pide a la jueza que desbloquee las cuentas de Kosmos para cobrar su parte del negocio de la Supercopa

La defensa del exDAO se aferra a que en el audio la mujer que le denuncia se despide con un "adiós cariño"

La defensa del exDAO se aferra a que en el audio la mujer que le denuncia se despide con un "adiós cariño"

Los Reyes celebran una audiencia de 50 minutos con el Papa León XIV en el Vaticano

Los Reyes celebran una audiencia de 50 minutos con el Papa León XIV en el Vaticano