Los críticos de ERC en Barcelona presentan su candidatura con una diputada en el Congreso y un senador

Los críticos de ERC han presentado la candidatura con la que aspiran a liderar la federación de ERC en Barcelona, la más numerosa de todas las que integran el partido. Se sabía que estaría liderada por la concejal Rosa Suriñach, pero se desconocía el resto de nombres. Destacan en la lista la diputada de ERC en el Congreso Pilar Vallugera; el senador Joan Queralt y la exalto cargo del Govern de Pere Aragonès Núria Cuenca. Las primarias para elegir a la nueva dirección están convocadas para el 17 de abril.

Suriñach propone una estructura por la cual el partido en Barcelona esté liderado por un tridente: ella como presidenta; Nil Font como secretario general y Núria Cuenca como Vicesecretaria de Organización y Finanzas. El senador Queralt será, si ganan, el presidente de la Asamblea de Barcelona y Vallugera será la encargada de la Acción Política. El resto de nombres son Júlia Mayor (Formación); Silvia Barrufet (Atención y Militancia); Marc Puig (Comunicación); Jordi Vilanova (Partit Obert); Mayte Ballester (Ciudadanía); Oriol Carbonell (Independencia y Lengua) y Vanessa Gasull (Feminismos).

Suriñach ha defendido que es un equipo "amplio, plural e integrador" que huye de "personalismos" y que apuesta "por la unidad como motor de crecimiento". La unidad será uno de los grandes temas de la campaña electoral interna. El motivo es que la situación de la federación de ERC en Barcelona es delicada. En noviembre del año pasado se abrió una crisis profunda cuando dimitió la mitad de la dirección. De nuevo, la organización se polarizó entre partidarios y críticos con Junqueras.

La voluntad es superar viejos reproches y conseguir la pluralidad que la Federación de Barcelona necesita Candidatura de Rosa Suriñach

En las primarias del 17 de abril, si Suriñach encabezará la candidatura crítica, también habrá una candidatura oficialista que, como adelantó EL PERIÓDICO, estará liderada Ricard Farin y Núria Clotet. Que uno de los grandes temas de la contienda serán las rencillas internas lo demuestra que los dos proyectos se presentan con la misma oferta: superar la división y abrir un nuevo tiempo. La cuestión es cuál de las dos logrará convencer a los militantes de que es la realmente capacitada para hacerlo.

La candidatura de Suriñach, como gesto en favor la unidad, ha decidido dejar un parte de la candidatura vacante -no ha presentado todos los nombres posibles- para poder "integrar a miembros de otras candidaturas". Esto hay que interpretarlo como una señal de que, si ganan las primarias, invitarán a la nueva dirección a miembros de la lista de Farin y Clotet. "La voluntad es superar viejos reproches y conseguir la pluralidad que la Federación de Barcelona necesita", han expuesto de un comunicado.

Límite: 21 de marzo

El plazo para presentar precandidaturas acaba el 21 de marzo. Salvo sorpresas, será un duelo entre 'junqueristas' y críticos. A partir de ese día deberán recoger avales entre los afiliados para poder ser consideradas candidaturas de pleno derecho. La votación final, unas primarias abiertas a toda la militancia, será el 17 de abril.

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El líder de ERC, Oriol Junqueras, y la líder de ERC en Barcelona, Creu Camacho. / Alejandro Garcia / Efe

En las últimas primarias, celebradas en abril del año pasado, la candidatura crítica liderada por Creu Camacho se acabó imponiendo a la oficialista por solo 14 votos de diferencia. Dos años antes, había sido la candidatura oficialista la que se impuso por unos escasos 23 votos a la crítica. Así pues, lo que seguro que pueden garantizar ahora mismo unas primarias en ERC de Barcelona es emoción hasta el final.