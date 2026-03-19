Alianzas
Rufián y Montero celebrarán un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril sobre el futuro de la izquierda
Gabriel Rufián e Irene Montero celebrarán un acto conjunto el 9 de abril para abordar el futuro de la izquierda. Después de que el portavoz de ERC en el Congreso compartiera escenario con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, ahora será el turno de la secretaria política de Podemos y candidata del partido a las próxima elecciones, Irene Montero.
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