Junqueras exige a Illa que la oferta alternativa al IRPF para los presupuestos sea "igual de buena o mejor"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha ratificado este jueves que la cesión del IRPF ya no será una línea roja para que su partido apruebe los presupuestos de la Generalitat de este año, pero ha advertido al Govern de que debe presentar una "alternativa" que convenza a ERC. Una alternativa que tiene que ser "igual de buena o mejor" a la recaudación de este impuesto.

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 el día después de que su partido y el Govern anunciaran un acuerdo por el cual el Govern acepta retirar las cuentas para volverlas a negociar y, a la vez, ERC acepta diluir la recaudación del impuesto como condición 'sine qua non'. Así pues, la negociación ha vuelto al punto de partida con el Govern y ERC comprometiéndose a, ahora sí, intentar llegar a una acuerdo.

El líder de ERC ha explicado por primera vez por qué ha rebajado sus exigencias con el IRPF. Ha argumentado que en las últimas semanas ha constatado que el PSC "no es capaz de convencer" al PSOE con este asunto, por lo que ha decidido dar margen a Illa para que le presente una "alternativa". No ha querido decir cuál, ya que ha considerado que arruinaría las posibilidades de llegar a una acuerdo.

Los republicanos le insisten a Illa que llegar a un acuerdo sobre el IRPF no debería ser difícil

Pese a todo, Junqueras ha insistido que llegar a un principio de acuerdo sobre la recaudación del impuesto no debería ser tan difícil para los socialistas. Ha recordado que ERC no está exigiendo que se recaude ya el IRPF, sino que empiecen a tramitarse en el Congreso las reformas legales para que esto pueda ser una realidad en un futuro.

El primer paso, para los republicanos, sería cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Así, ERC asegura que se conformaría con que el Gobierno cambie el artículo 19 de la Lofca que impide a las autonomías gestionar este tributo. Ahora la ley dice que no se puede delegar el impuesto. "Habría que quitar el no", ha expuesto.

Junqueras ha considerado que hay al menos dos motivos que legitiman que haya estos cambios legales sin más dilaciones. El primero, que está recogido en el acuerdo de investidura que en agosto de 2024 firmaron el PSC y ERC. El segundo, que ya hay varias provincias de España que lo practican -las vascas y las navarras- y nadie ha dicho nada.

Sin miedo a unas elecciones

"Si no hacen lo que Catalunya se merece será legítimo que nosotros consideremos que no hay acuerdo", ha dicho el líder republicano, que ha pedido que nadie de por hecho que el pacto de presupuestos en verano está garantizado. Además, ha minimizado el riesgo de ir a unas elecciones anticipadas pese a que él, que sigue inhabilitado por el Tribunal Supremo, no pueda ser candidato. "Nos lo pasaríamos muy bien", ha ironizado.

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Si él no puede ser candidato, ha asegurado que ERC tendría alternativas sólidas para liderar una candidatura al Parlament. Ha citado la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, o la número tres de la organización y eurodiputada, Diana Riba. "Ahora resultará que nos tenemos que preocupar por unas elecciones. Tenemos a gente fantástica", ha zanjado.