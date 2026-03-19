El Govern reserva a ERC hasta 3.000 millones de euros para una negociación "inminente" sobre los presupuestos

Después de que el Govern retirara los presupuestos del Parlament y aprobara este jueves un suplemento de crédito de 5.988 millones de euros para atender las necesidades urgentes de gasto y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, el equipo de Salvador Illa iniciará de forma "inminente" la negociación de las cuentas con ERC para que se aprueben antes del verano.

El acuerdo con los Comuns ya está cerrado, aunque se prevé alguna modificación para acomodar algunas peticiones más, pero el PSC se centra ya en convencer a ERC. Lejos de enmendarse por haber llevado el proyecto a la Cámara sin apoyos, tanto el propio president como los consellers y dirigentes del PSC se reafirman en la decisión de haber impulsado las cuentas, y celebran que la recaudación del IRPF ya no sea un escollo para llegar a un pacto presupuestario.

Encima de esa mesa a la que esperan sentarse a la mayor brevedad, socialistas y republicanos tendrán un margen para negociar de unos 3.000 millones de euros. Esta es la brecha entre el suplemento de crédito aprobado este jueves y la capacidad de gasto contemplada en el retirado proyecto de presupuestos. Fuentes del departamento de Economia matizan que parte de esos millones están ya comprometidos a iniciativas legislativas nuevas, pero consensuadas con los republicanos, como, por ejemplo, la ampliación del Pla de Barris.

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha defendido que hay margen para incluir en las cifras las peticiones que el partido de Oriol Junqueras ponga sobre la mesa y que la negociación se centre ahora en lo que sí depende de la Generalitat: "Trabajaremos en las condiciones sobre las que tenemos capacidad de influir", ha señalado desde el Palau, en una comparecencia tras el Consell Executiu extraordinario en el que se ha aprobado el suplemento de crédito.

"Todo en lo que tenemos competencias tendrá espacio en la negociación y para el acuerdo. Sabemos que negociar es ceder y estaremos muy receptivos a incorporar sus prioridades, dentro de lo que esté en nuestras competencias. El Govern ha dado muestras de que cumple sus compromisos", ha añadido, después de que Junqueras pidiera que la oferta alternativa al IRPF "sea igual de buena o mejor".

El presidente Salvador Illa y los consejeros Albert Dalmau, Alícia Romero, Jaume Duch y el secretario general de Empresa, Pol Gibert, llegan a la cumbre para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, en el Palau de la Generalitat / Laura Fíguls/ ACN

Romero también se ha mostrado receptiva a actualizar el acuerdo presupuestario que alcanzó con los Comuns, y ha destacado que el suplemento de crédito ya incorpora la bonificación del transporte público, la compra de viviendas y las ayudas al alquiler, una "muestra" de que el Govern "cumple con lo acordado". Ahora bien, en esta inyección de recursos queda fuera el pacto para duplicar la inversión en el plan de barrios porque no se pueden incorporar "cosas nuevas", sino que solo se puede "actualizar" lo que ya estaba previsto. Por ejemplo, en el proyecto presupuestario había reservados hasta 1.900 millones de euros para vivienda y parte ha decaído tras la retirada de los presupuestos. Este y otros acuerdos se podrán recuperar si se aprueban las nuevas cuentas públicas.

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Por su parte, la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha asegurado en 'Catalunya Ràdio' que ahora se dan las condiciones para empezar a negociar las cuentas con ERC porque los dos lados de la mesa negociadora han asumido que la recaudación del IRPF necesita “más tiempo”. Moret ha insistido en que confía en forjar un pacto tras superar este escollo y que están abiertos a valorar todas las condiciones que pongan los republicanos. Moret ha recalcado que la voluntad de Illa es acabar el mandato, en 2028, y que no contempla adelantar unas elecciones porque "no conviene la inestabilidad".