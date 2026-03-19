PP y Vox eliminarán las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular en Baleares

PP y Vox han cerrado un acuerdo para eliminar las ayudas sociales a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en Baleares. Los de Abascal presentarán una enmienda a la ley de proyectos estratégicos pactada con los populares para impedir que estas personas puedan acceder a la Renta Social Garantizada.

Cabe recordar que, hasta ahora, se solicitaba estar empadronado un año en las islas para poder acceder a estas ayudas. No obstante, a raíz de este acuerdo se pedirán un mínimo de 3 años de residencia legal en Baleares para acceder a este tipo de prestaciones por parte de los extranjeros irregulares. Asimismo, también se establecerá un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados.

Rechazar ofertas de trabajo

Además, la enmienda estipula la pérdida de la ayuda para aquellos beneficiarios que rechacen ofertas de trabajo adecuadas o cometan fraudes graves. "Las ayudas públicas son para quien de verdad lo necesita, no un sueldo vitalicio para vividores. Con Vox se acaba el pagar con el esfuerzo de los baleares el efecto llamada que degrada nuestros barrios", ha asegurado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, Sebastià Sagreras, ha detallado que estas modificaciones se enmarcan en el pacto presupuestario con los de Abascal y que buscan "evitar el efecto llamada".

Acuerdo presupuestos

La limitación de las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular se enmarcan en el acuerdo de presupuestos firmado entre PP y Vox el año pasado. "Tenemos un pacto con Vox que ya anunciamos cuando se aprobó la ley de proyectos residenciales y aceleración donde hay toda una serie de políticas que compartimos ambos partidos para minimizar el efecto llamada. Es lo que cumpliremos porque el Govern siempre cumple con lo pactado", expresó hace varias semanas la presidenta del Govern, Marga Prohens.

"Frenar el efecto llamada"

Prohens reivindica la necesidad de aplicar ambas medidas en Baleares para "frenar el efecto llamada" que provocan las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. "Forma parte de una política muy clara desde el Govern que es la de frenar el efecto llamada. Cuanto más efecto llamada provoquen las políticas de Pedro Sánchez más medidas tendremos que tomar nosotros. Es una situación de indefensión tan grande que nos obliga a tomar medidas contra este efecto llamada", destacó la líder popular.