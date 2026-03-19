El Parlament evita forzar al Govern a presentar en un mes el informe ambiental del Hard Rock

La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, declaró la semana pasada que su Govern está comprometido con "sacar adelante" el proyecto del macrocasino del Hard Rock, en Salou, y que su formación así lo constató votando a favor de esta ley en 2014. "Siempre hemos empujado para que salga adelante; en 2023 lo pusimos en el acuerdo de presupuestos y en el acuerdo de investidura [de Salvador Illa] acordamos modificar la fiscalidad [del juego] para aumentarla", espetó desde el atril del Parlament, interpelada por el diputado del PP de Tarragona, Pere Lluís Huguet.

Este jueves, sin embargo, el PSC ha votado en contra de una moción presentada por los populares en la que urgen al Govern a presentar en un plazo de un mes el informe medioambiental que Illa encargó elaborar hace más de un año, después de que EL PERIÓDICO destapara que ya existía este documento, confeccionado durante el Executiu anterior, de Pere Aragonès (ERC), al que solo le faltaba la firma. La mayoría del Parlament -PSC, ERC, Comuns y CUP- ha votado en contra de instar al Govern a presentar este documento legal, así como aprobar el plan director urbanístico (PDU), imprescindible para desencallar la puesta en marcha del proyecto. A favor se han posicionado Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana.

Un asunto delicado para el Govern

El tema levanta ampollas entre sus socios de investidura. Justo hace dos años, Aragonès convocó elecciones al no poder aprobar los presupuestos de 2024 por la negativa de los Comuns a avalar el proyecto de ese casino. Las aguas se calmaron en esta legislatura con el acuerdo a tres partes -PSC, ERC y Comuns- para subir la fiscalidad especial que tenía la tributación de los beneficios del juego, aunque el Govern, como recordó Romero, nunca se ha desmarcado de su apuesta por el Hard Rock.

El Executiu sigue trabajando en la puesta en marcha del Centre Recreatiu i Turístic (CRT), su nombre oficial, con "prudencia y responsabilidad" y analizando el proyecto de una "forma integral" y "plenamente" alineada con el "interés general". Así lo ha expresado la consellera en una respuesta parlamentaria, consultada por este diario. "Es necesario acabar los informes y ver cuál es la decisión de los inversores; hemos cambiado la fiscalidad y debemos ver cuáles son sus intenciones", argumentó en el hemiciclo la titular de Economia la semana pasada, para justificar que el plan siga bloqueado, si bien su Govern no tiene ningún interés en poner el foco en un asunto tan delicado.

Los populares quieren que el Govern "aclare" cuál es su posicionamiento y critican que dejen ahora la pelota en el tejado de los inversores por haber cambiado la fiscalidad. De hecho, el diputado Lluís Huguet ha recordado que, en caso de echarse atrás, estos podrían reclamar una indemnización a la Generalitat por haber cambiado las condiciones contractuales iniciales, tal y como alertó un informe del Gabinete Jurídico del Govern de ERC, que situó en hasta 50 millones la compensación por paralizar el macrocasino.

Los Comuns aseguran que está "enterrado"

"Los Comuns siempre han sido consecuentes con su posicionamiento, pero el PSC debe aclararse: ¿qué quieren?", ha declarado el parlamentario del PP, tras instar a Romero a "sacar del cajón" el informe medioambiental que los populares dan por hecho que el Govern tiene elaborado, pero que no quiere sacar a la luz en plena negociación de las cuentas públicas de 2026, conscientes de las chispas que genera en el partido de Jéssica Albiach. "Resucitan el Hard Rock cuando hay presupuestos, pero es un proyecto que está más que enterrado", ha sentenciado David Cid, de los Comuns, en el debate.

El diputado de la CUP, Dani Cornellà, también ha considerado que la moción responde a una "intencionalidad política" del PP, pero sí ha reconocido que los populares tienen razón cuando urgen en la "indefinición constante del PSC" sobre este asunto. Por ello, el anticapitalista ha rectificado a Cid: "No se entierra nada porque en este proyecto no hace falta que el PP se pelee con el PSC, solo deben llegar a acuerdos; comparten el mismo modelo", ha dicho. Los republicanos, por su lado, han recordado que su apuesta es por un "modelo económico de desarrollo equilibrado" y no por el que fomenta "el juego y el turismo masivo". "No compartimos el proyecto inicial con una fiscalidad a medida, por eso cambiamos la fiscalidad".

Noticias relacionadas

Junts y Vox también han votado a favor de este punto. "Estamos atrapados en el día de la marmota; hace falta un trabajo arqueológico para encontrar el expediente que está debajo de las piedras, desencallen de una vez este asunto", ha espetado el diputado posconvergente Joaquim Calatayud.