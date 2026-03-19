Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal

Primera reunión en el Vaticano entre los Reyes y León XIV, que fue elegido Papa el 8 de mayo del año pasado. Felipe VI y Letizia llegarán el viernes por la mañana sobre las 10.30 al Patio de San Dámaso y, tras los saludos protocolarios, serán recibidos en audiencia por el Pontífice en su biblioteca privada. El Papa activará con este encuentro la agenda bilateral, que incluye un viaje apostólico a España, del 6 al 12 de junio. Será el primero de un Santo Padre desde 2011, ya que Francisco, durante sus 12 años de pontificado, evitó España, al igual que otros grandes países occidentales, para poner el foco en las "periferias" del mundo, y también debido a su tensa relación con la jerarquía eclesiástica española.

Los Reyes y León XIV ya se conocen en persona, puesto que Felipe VI y Letizia acudieron a la primera misa de su pontificado, el 18 de mayo. Felipe VI, también como Príncipe, ha mantenido siempre una relación cercana con el Vaticano. El matrimonio viajó para recibir la bendición de Juan Pablo II el 28 de junio de 2004, un mes después de su boda. También fue el Vaticano el primer país que visitaron tras la entronización de Felipe VI como Rey, en junio de 2014, cuando el Papa Francisco apenas llevaba un año en el cargo. Entretanto, Felipe y Letizia se entrevistaron y acompañaron a Benedicto XVI en las visitas que este hizo a España en 2006, 2010 y 2011, al igual que harán este junio con León XIV en sus escalas en Barcelona, Madrid y Canarias. Todavía se está cerrando el calendario y el protocolo, que permitirá ver qué miembro de la familia real le acompaña en los diferentes actos.

Los Reyes, en junio de 2014, en su primer viaje al extranjero tras la entronización. / VATICAN POOL- Europa Press

En este viaje del viaje al Vaticano, acompaña a los Reyes como ministro de jornada el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es el encargado de la relación del Gobierno con la Iglesia. De hecho, esta visita le llega a Bolaños solo unas horas después de que se haya sabido que la Conferencia Episcopal Española ha aplazado la firma del protocolo con el Gobierno y el Defensor del pueblo para indemnizar a las víctimas de pederastia. Estaba prevista para este jueves y ese frenazo dado por la Iglesia ha impedido a Bolaños llegar al Vaticano este viernes con ese acuerdo bajo el brazo.

La reunión

El Monarca podrá hablar con León XIV de este tema y, sobre todo, del viaje eclesiástico durante el aparte que realizarán en la biblioteca mientras el resto de la delegación española, que incluye también a la embajadora española ante la Santa Sede, Isabel Celáa, y a Bolaños, sigue en la misma sala.

Tras la entrevista en el Vaticano, los Reyes se irán a cuatro kilómetros, en Roma, para que Felipe VI tome posesión de manera oficial como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor. Es en este monumento religioso, en el monte Esquilino, una de las célebres siete colinas, donde pidió ser enterrado el Papa Francisco, que murió el 21 de abril de 2025. Otros Pontífices también eligieron este templo en honor a la Virgen para el descanso final. Es el caso de Honorio III, Clemente VIII y Pablo V, entre otros. En Santa María la Mayor están enterrados también el escultor Bernini (que diseñó la escultura de Felipe IV situada en el atrio) y Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón.

El acto incluye una ceremonia religiosa y también un discurso del Rey. El Concordato con la Santa Sede de 1953 recoge que todos los reyes españoles serían “protocanónigos honorarios” de la basílica. La última vez que Juan Carlos I visitó el edificio públicamente fue en 2018, acompañado de la reina Sofía, para inaugurar la nueva iluminación y su restauración, tras un acuerdo de la Fundación Endesa y el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. El rey emérito sigue siendo protocanónigo, un título que aceptó en un viaje a Roma en 1977.