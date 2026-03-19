Junts niega haber "dilatado" la investigación del caso Toni Comín: "No está en un cajón, está dentro de los plazos"

Junts defiende que la investigación interna por las dos denuncias recibidas contra Toni Comín, una por acoso y la otra por una agresión física, sigue su curso. Así lo ha asegurado el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en RTVE, en la que ha negado que haya una estrategia "dilatoria" detrás de la tardanza en la apertura del expediente por parte de la comisión de garantías. "No está en un cajón, está dentro de los plazos", ha afirmado Turull, que ha recordado que es la comisión de garantías del partido la encargada de decidir cómo actuar.

"Tenemos que ser muy cuidadosos", ha alegado Turull, que ha evocado el caso del ahora senador y alcaldable de Vilafranca, Eduard Pujol, que fue apartado de todos sus cargos por dos acusaciones de acoso y que después se le restituyó al estimar los juzgados las denuncias del político contra las denunciantes por difamación. "No podemos hacer aquello de primero disparar y luego apuntar", ha rematado.

A pesar de que el partido conoció las acusaciones hace más de un año, el posconvergente ha argumentado que uno de los denunciantes, que era asesor del partido en el Parlamento Europeo, pidió que el partido no tomara cartas en el asunto hasta que hubiera concluido la investigación europea. El informe emitido finalmente en septiembre, al que accedió el diario Ara, asegura que existen "pruebas suficientes" y "testigos creíbles" para sustentar una denuncia por acoso, por lo que la institución pone a su disposición recursos para acudir a la justicia.

Sin embargo, a pesar de tener conocimiento de la resolución europea desde hace más de cinco meses, el partido ha aplazado cualquier decisión hasta junio.

La formación quiere que se resuelva primero la situación judicial de Comín, que sigue a la espera de la aplicación de la ley de amnistía para regresar a Catalunya más de ocho años después del referéndum del 1-O. La razón es que podría recuperar el acta de eurodiputado si consigue volver a España y que, en este caso, se podría iniciar un procedimiento contra él en las instituciones europeas. La previsión del partido es que su regreso se produzca en junio.

El primer denunciante acusa a Comín de tocamientos e insinuaciones, además de interrogatorios sobre su vida sexual y propuestas de tríos con otro hombre. La otra denuncia es por agresión física y solo se cursó internamente. Los hechos se remontan a la noche de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024 en Argelers, cuando el eurodiputado electo habría empujado a una exasesora.

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Comín, por su parte, niega los hechos reportados y asegura tener "pruebas y testigos más que suficientes para demostrar su falsedad". En un comunicado publicado cuando trascendió el informe del Parlamento Europeo, el exconseller aseguró también que se reservaba "el derecho a emprender acciones legales" contra los denunciantes, a los que tachaba de "difamadores".