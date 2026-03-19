Junts pide a ERC que "aparque" la recaudación del IRPF y vuelva a la "casilla de salida" del concierto económico

Junts cree que ERC debería aprovechar que el president Salvador Illa ha aplazado la tramitación del proyecto de presupuestos de la Generalitat, y ha reabierto la negociación con los republicanos, para "volver a la casilla de salida". Así lo ha manifestado este jueves el secretario general del partido, Jordi Turull, que ha instado a Oriol Junqueras a "aparcar" la negociación para la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat y a retomar la exigencia del concierto económico.

"Señor Junqueras, ¿quiere que vayamos a defender conjuntamente el concierto económico singular, que es lo que Illa le prometió para que le hicieras presidente? Vayamos, ahora mismo, a defenderlo", ha sostenido Turull en una entrevista en La 2Cat, después de que Junqueras haya vuelto a instar a los posconvergentes a implicarse en la aprobación del nuevo modelo de financiación.

El 'número dos' de Junts ha acusado a los republicanos de tener "falta de ambición" y de batallar para convertir la Generalitat en una "gestoría". "Nosotros queremos recaudar el 100% de los impuestos", ha manifestado, al tiempo que ha cargado con dureza contra ERC por diluir la cuestión del IRPF y no plantearla ya como línea roja de las nuevas negociaciones con los socialistas.

"Alguien que comienza diciendo que quiere un concierto económico singular, después dice que no, que lo dejamos correr y que vamos a la recaudación del IRPF sí o sí, y, ahora, ya ni el IRPF. Esto demuestra que esto va de cálculos de partido, no de país", ha rematado.

El candidato en Barcelona

En la misma entrevista, en la que ha abordado las denuncias contra Toni Comín, el secretario general de Junts también ha tenido que hacer frente a las preguntas sobre la falta de candidato en Barcelona. Turull ha evitado entrar en nombres, pero ha asegurado que están trabajando para "construir una alternativa" y ha afirmado que hay muchas personas dispuestas a dar el paso.

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En cambio, sí ha querido explicar su posición sobre la oferta del partido al expresident Artur Mas, que explicó abiertamente que Turull le había ofrecido ser alcaldable. "No fue exactamente así", ha apuntado el secretario general. Según su versión, personas del entorno de Mas hicieron llegar a la cúpula del partido que estaba dispuesto a ser candidato y que, entonces, él decidió preguntar al expresident si era verdad. "Quería aclarar si, antes de tomar una decisión, existía esa posibilidad", ha concluido.