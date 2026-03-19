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Política catalana

Presupuestos de la Generalitat y el pleno del Parlament, en directo

Sara González

Quim Bertomeu

Gisela Boada

Júlia Regué

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El Parlament de Catalunya aborda unos días cruciales para decidir si habrá unos nuevos presupuestos de la Generalitat. Este jueves, la Cámara catalana acoge el segundo día de un pleno crucial, apenas 24 horas despúes de que el Govern y ERC llegaran a un acuerdo para seguir negociando los presupuestos, según el cuál las dos formaciones se dan más tiempo. El Govern acepta retirar las cuentas del Parlament y ERC apoyará un suplemento de crédito para garantizar los pagos de la Generalitat.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar todas las claves y la última hora.

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