Presupuestos de la Generalitat y el pleno del Parlament, en directo

El Parlament de Catalunya aborda unos días cruciales para decidir si habrá unos nuevos presupuestos de la Generalitat. Este jueves, la Cámara catalana acoge el segundo día de un pleno crucial, apenas 24 horas despúes de que el Govern y ERC llegaran a un acuerdo para seguir negociando los presupuestos, según el cuál las dos formaciones se dan más tiempo. El Govern acepta retirar las cuentas del Parlament y ERC apoyará un suplemento de crédito para garantizar los pagos de la Generalitat.

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Gabriel Ubieto ¿Qué cubrir con ese suplemento de crédito? El Pacte nacional per la llengua y costear las ayudas a la dependencia, entre otros La consellera Romero ha puesto diversos ejemplos de partidas que podrán cubrir con este suplemento de crédito. ¿Qué podrán hacer? El Pacte nacional per la llengua, costear las ayudas a la dependencia o al alquiler, así como el pacto por la salud mental. También da respuesta a compromisos plurianuales, como, por ejemplo, los 200 millones de Pla de Barris. Si bien el Govern no podrá ampliar dicha dotación a 400 millones, como quería, ya que no tienen un nuevo presupuesto. También podrá continuar con la compra de vivienda o las bonificación al transporte público.

“Con este suplemento de crédito ya no tenemos que sufrir”, dice la consellera Romero “Con este suplemento ya no tenemos que sufrir”, ha declarado la consellera Romero, en relación a las potenciales tensiones de tesorería que auguraban a partir de mayo. "Nos permitirá cumplir con los compromisos sindicales alcanzados con docentes y Mossos", ha afirmado.

Júlia Regué El Govern aprueba un suplemento de crédito de 5.988 millones para las necesidades urgentes y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos El Govern ha aprobado un suplemento de crédito de 5.988 millones para las necesidades urgentes de gasto y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos de acuerdo con ERC tras la retirada de los presupuestos. Se destinará a cubrir el incremento de los gastos de personal y otros compromisos inaplazables en ámbitos como la dependencia, la farmacia, el transporte público o el mundo local. El suplemento permite incorporar a los presupuestos prorrogados una parte de los mayores ingresos previstos en 2026 por la mejora de la economía.

Gabriel Ubieto El próximo martes el Govern prevé aprobar medidas urgentes que estaban incluidas en el proyecto de presupuestos El próximo martes el Govern prevé aprobar medidas urgentes que estaban incluidas en el proyecto de presupuestos, sobre todo las referidas a la simplificación administrativa y modificaciones urbanismo para facilitar vivienda

Gabriel Ubieto Romero: “Necesitábamos un suplemento de crédito para hacer frente a las obligaciones de la Generalitat Romero: "Necesitábamos un suplemento de crédito para hacer frente a las obligaciones de la Generalitat, para poder funcionar con normalidad".

Gabriel Ubieto Comienza la rueda de prensa de la consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero Comienza la rueda de prensa de la consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, para dar detalles sobre el suplemento de crédito extraordinario aprobado por el Govern. Palau de la Generalitat.

Júlia Regué Moret (PSC) asegura que ahora se dan las condiciones para empezar a negociar las cuentas con ERC La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, asegura en Catalunya Ràdio que ahora se dan las condiciones para empezar a negociar las cuentas con ERC. Mantiene que la recaudación del IRPF necesita “más tiempo”.

Gabriel Ubieto El Govern aprueba hoy un suplemento de crédito de más de 5.000 millones de euros para pagar las nóminas de los funcionarios El Govern aprobará hoy un suplemento de crédito de más de 5.000 millones de euros para poder pagar las nóminas de sus funcionarios y evitar las tensiones de tesorería. El Consell Executiu se reunirá en el Palau de la Generalitat para comenzar a tramitar una inyección de recursos que compense, en parte, la retirada del proyecto de presupuestos. El Govern pretendía dotarse de una capacidad de gasto de 49.126 millones de euros, unos 9.126 millones más respecto a las últimas cuentas públicas en vigor. Parte de esos recursos se perderán y quedarán a expensas de que el PSC y ERC logren acordar unas nuevas cuentas públicas antes de verano, mientras que otra parte la podrá recuperar la administración catalana a través de esta fórmula del suplemento de crédito. Amplíe aquí la información de Gabriel Ubieto.

El Parlament acoge desde las 9.00 horas el segundo día de un pleno crucial para el futuro de los presupuestos El Parlament acoge desde las 9.00 horas el segundo día de un pleno crucial, apenas 24 horas despúes de que el Govern y ERC llegaran a un acuerdo para seguir negociando los presupuestos.