La consellera de Universitat niega haberse aprovechado del cargo como le atribuye Junts y acusa al partido de "paternalismo"

"Estoy harta". Así ha reaccionado la consellera de Universitats, Núria Montserrat, ante una interpelación parlamentaria de Junts. El diputado Toni Castellà la ha acusado de usar su cargo en beneficio de su carrera científica. El choque dialéctico ha sido de tal magnitud que Montserrat ha llegado a afear al posconvergente una actitud "paternalista" y una voluntad de "menospreciar su carrera profesional". "¿Qué pretende usted? ¿Tirar mi carrera científica a la basura? ¿Usted quién es científicamente? ¿Quién es políticamente? ¿Quién es usted?", ha estallado la consellera, que ha exigido al diputado que dejara de hacer "insinuaciones tan graves" y de enviar "mensajes subliminales".

El encontronazo entre la titular del departamento y Castellà ha empezado cuando el posconvergente ha censurado a Montserrat por estar "rompiendo" el consenso en el ámbito de la investigación al hacer "intervencionismo político". El posconvergente ha asegurado que las universidades y los centros de investigación se sienten hoy "más tutelados que nunca" y ha imputado a la consellera haber intervenido en procesos de selección de directores de centro. Incluso ha afirmado que el president Salvador Illa tuvo que paralizar una de estas convocatorias por los avisos de Junts.

Pero además, el posconvergente le ha acusado de "confundir" la responsabilidad de su cargo con su carrera y de utilizar "viajes institucionales" a Bruselas y a Japón para "intereses de su carrera científica". También de introducir un apartado en la ley de acompañamiento de los presupuestos para compatibilizar carreras profesionales con la tarea a Govern. "Es como si la consellera de infraestructuras mantuviera su puesto en su bufete de arquitecta y se presentara a licitaciones", ha agregado.

Todas estas acusaciones han irritado profundamente a Montserrat, que ha negado la mayor y ha justificado sus viajes internacionales. Asimismo, ha defendido no haber cobrado "ni un céntimo de euro" cuando ha ido al Consejo de Investigación Europeo en ejercicio del cargo y se ha mostrado "superorgullosa de haber tenido financiación pública" para hacer su investigación. Castellà le había pedido que garantizara no haber "cobrado nunca ni un euro" de este organismo "por evaluar a competidores o actividades académicas externas".

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En el turno de réplicas, Castellà ha achacado a Monserrat un "tono arrogante y de muy mala educación" y la ha tachado de "imprudente" y de tener "un ego inmenso". Por su parte, la consellera ha rematado preguntando al diputado de forma retórica: "¿Cuándo habla de arrogancia, no sé si se ve cuando habla? Imagino que ya no, porqué está muy acostumbrado a escucharse aquí", ha concluído, al tiempo que ha reprochado esta a Junts esta manera de hacer política.