La justicia llama a analizar una a una la relación de las muertes de la dana y el envío del Es Alert

El dolor personal y familiar es imposible de mesurar, pero las 230 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 tienen a nivel judicial una extensión de 58 de las 109 páginas de la exposición razonada con la que la jueza de instrucción de la causa pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana investigar a Carlos Mazón. En ellas se exponen las circunstancias de cada uno de los fallecimientos, un detalle con las situaciones para cada una de las víctimas ante las que ahora el pleno de la sala Civil y Penal del TSJCV abre la puerta a que se analice uno a uno cada caso y la implicación que tuvo la falta del Es Alert.

Es uno de los puntos que señalan los cinco magistrados de la sala [Manuel Baeza (presidente del TSJCV), Pía Calderón (ponente), José Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres] en el auto conocido este lunes en el que pese a la exposición razonada de la jueza de instrucción, rechazan asumir la investigación de la causa y reclaman el archivo en lo relativo a la implicación del expresident de la Generalitat, aforado por continuar como diputado en las Corts, "al no presentar los hechos descritos un fundamento sólido y objetivo de revestir carácter de delito".

Así, dentro de las explicaciones jurídicas para remarcar su decisión, uno de los apartados es la posibilidad de que Mazón interviniera en el envío del Es-Alert. Esto es algo que, como recuerda el TSJ, "la magistrada instructora considera posible", pero que los cinco magistrados de la sala lo tachan de "mera conjetura" ya que, remarcan, hay una "ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud" sobre esta intervención del exjefe del Consell en este SMS masivo. Este análisis, sin embargo, va más allá y apunta a si la demora en este mensaje sirve de causa genérica para todos los fallecimientos.

Juzgados de Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

En este sentido, la sala advierte que de la exposición razonada "tampoco cabe extraer ni siquiera con la nitidez obligada 'la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre los fallecimiento y las medidas adoptadas o las no adoptadas pero que debieron serlo' (palabras de la jueza); en nuestro caso, el envío del Es-Alert -o mejor su retraso y entidad-". Es decir, el TSJCV duda de la interpretación de la magistrada de Catarroja y rechaza que se deba dar por sentado una vinculación directa entre el envío o no del mensaje masivo y las víctimas generadas por la dana.

Ante ello, de hecho, cita otras causas y jurisprudencia previa y remarca: "La necesaria relación de causalidad no puede plantearse en términos genéricos o difusos, sino que exige que se proporcionen datos precisos para concluir en qué medida las decisiones adoptadas fueron determinantes de fallecimientos individualmente identificados". O lo que es lo mismo, cabría analizar una a una las causas de esos fallecimientos para ver su relación con las actuaciones llevadas a cabo por parte de los gestores de la emergencia o, en su defecto, las que no hicieron.

"Justicia y reparación"

Este señalamiento supondría reclamar centrarse en cada uno de los casos y la afección directa sobre los avisos dados a la población, punto central de la instrucción de la jueza tal y como ha ido detallando en sus autos. "El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse (....) La evitabilidad del abrumador número de fallecimientos", aseguró en abril la magistrada basándose en las declaraciones de los familiares y testigos, sorprendidos muchos en las plantas bajas de sus domicilios, al bajar al garaje o encontrarse en la vía pública. "Los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí", sentenció.

Noticias relacionadas

La referencia a ese pormenorizado estudio de la relación causa-efecto entre los fallecimientos y la alerta no es la única que deja el TSJ en su auto sobre las víctimas. En este muestra su respaldo a que las víctimas "están necesitadas de lograr el esclarecimiento de la verdad y de obtener justicia y reparación" y que, citando a la Fiscalía, aclarar "con el mayor grado de detalle" lo sucedido podría ayudar "a mtigar el sentimiento de abandono y de desolación" y que, por tanto, la investigación es "crucial para facilitar el largo camino del cierre emocional y psicológico de los afectados al convertir el caos, la tragedia y la desoluación en unos hechos narrables y verificados".